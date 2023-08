Bald bleibt nur ein Schriftzug übrig: CS Schweiz geht spätestens Ende 2025 in UBS auf. Bild: Ennio Leanza/Keystone

«Die Zeit der Instabilität ist vorbei.» An das Versprechen von UBS-Chef Sergio Ermotti vom Donnerstag muss ihn hoffentlich nie jemand erinnern. Kann man ihm glauben? Ja. Auch weil man muss. Ein zweites Credit-Suisse-Drama würde der Schweizer Finanzplatz nicht überleben.

Die Naivität, mit der die Öffentlichkeit bis zuletzt eine Abspaltung von CS Schweiz diskutiert hat, als sei diese eine realistische Option, verdeutlicht das. Sie ist nicht weniger als ein Zeichen der Angst, eine noch grössere UBS könne wiederholen, was CS so spektakulär verbockt hat.

Verärgert? Richtig so

Dabei ist Grossbank eben nicht gleich Grossbank, das hat UBS seit der Finanzkrise 2008 bewiesen. Ermottis Bank ist risikoaverser, stabiler, schlicht konservativer. Ihr Management hat vor allen anderen ein Interesse daran, die Linie weiterzufahren, die sie zur besseren der Grossbanken gemacht hat.

Keine Frage: UBS hat über alle Massen vom Notverkauf profitiert. Der unverschämt hohe Gewinn im zweiten Quartal und der schnelle Verzicht auf die Staatsgarantien zeugen davon, dass Bund und Regulator die Bank für einen Apfel und ein Ei verscherbelt haben. Darüber kann und sollte man sich wohl auch ärgern.

Eine neue Messlatte

Doch nun muss der Blick nach vorn. UBS wird sich hüten, Risiken zu integrieren, die ausserhalb ihrer Wohlfühlzone liegen. Auch das hat Ermotti unmissverständlich klargemacht. Die komplette Verschmelzung mit CS wird damit zur Chance, endgültig mit der Unkultur zu brechen, die jahrelang am Ruf der Schweizer Banken gekratzt hat.

An diesem Anspruch muss sich UBS in Zukunft messen lassen. Einzig: Ob sie sich dessen bewusst ist, ist fraglich. Am Donnerstag hat das Management erneut nicht mit offener Kommunikation brilliert. «Die Zeit der Intransparenz ist vorbei» – zu diesem Versprechen kann sich Ermotti nicht durchringen. Er täte gut daran, das zu ändern.

Stefan Krähenbühl zeichnet als Co-Leiter des Unternehmensressorts von FuW für die Bereiche Gesundheit, Konsum und Technologie verantwortlich. Er startete 2019 im Finanzteam, zuvor war er als Leiter Kommunikation einer Schweizer Stiftung tätig. Er hat Kommunikation mit Schwerpunkt Journalismus studiert. Mehr Infos

