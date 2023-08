Die Industriepolitik ist derzeit gross in Mode. In den USA hat Präsident Joe Biden Gesetze unterzeichnet, die hunderte Milliarden Dollar an Anreizen und Finanzierungsmassnahmen für saubere Energie und die heimische Halbleiterproduktion umfassen. In ähnlicher Weise hatte zuvor Donald Trump im Namen der Wiederbelebung der US-Industrie einen Handelskrieg mit China vom Zaun gebrochen. Die Basis von Demokraten und Republikanern steht hinter dieser Abkehr vom freien Markt hin zur staatlichen Planung.

Doch funktioniert Industriepolitik in der Theorie stets besser als in der Praxis. Realweltliche Faktoren neigen dazu, die Bemühungen des Staats zur Wiederbelebung des Fertigungssektors und zu einer deutlichen Erhöhung der Beschäftigungszahlen in der Industrie zunichtezumachen.

Amerikas aktuelle Politik wirft all dieselben alten Fragen auf, die in der Vergangenheit in Bezug auf die Industriepolitik gestellt wurden. Warum sollten wir davon ausgehen, dass die Regierung gute Arbeit dabei leistet, die Gewinner und Verlierer auszuwählen, oder knappe Ressourcen besser zuweist als der Markt? Wie will der Staat bei Eingriffen in die Märkte die schleichende Ausweitung von Zielen, Vetternwirtschaft und Korruption vermeiden?

Vergeltungsmassnahmen ignoriert

In der realen Welt mangelt es den staatlichen Planern schlicht an den Steuerungsinstrumenten, um dafür zu sorgen, dass der Industriepolitik langfristig Erfolg beschert ist. Biden kann die Halbleiterbranche mit einem Federstrich subventionieren. Aber er kann keinen Zauberstab schwingen, um für die Arbeit in der Chip-Fertigung qualifizierte Arbeitskräfte herbeizuzaubern. Laut Schätzungen von Deloitte werden in der US-Halbleiterbranche in den nächsten Jahren 90’000 Arbeitskräfte fehlen. Erst in diesem Monat hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company angekündigt, dass sich die Produktionsaufnahme einer Fabrik in Arizona aufgrund eines Mangels an Arbeitskräften mit der richtigen Erfahrung und Ausbildung verzögern wird.

«Die Industriepolitik verbrennt das Geld der Steuerzahler.»

Auch kann Washington andere Länder nicht daran hindern, Vergeltungsmassnahmen einzuleiten und zu intervenieren, um ihre eigenen bevorzugten Branchen zu stärken. Man denke an Trumps Zölle, die der damalige Wirtschaftsminister Wilbur Ross als einen Fall konzentrierter Vorteile und diffuser Kosten verteidigte. Auch wenn alle Amerikaner womöglich 0,6 Cents mehr für eine Dosensuppe bezahlen müssten, so Ross damals, würde das Land im Gegenzug einen Beschäftigungsanstieg in der Industrie erleben.

Diese Behauptung schien stillschweigend davon auszugehen, dass andere Länder nicht reagieren würden. Doch kommen Aaron Flaaen und Justin Pierce, zwei für das Fed tätige Ökonomen, zum Ergebnis, dass in der US-Industrie aufgrund von Vergeltungsmassnahmen mehr Arbeitsplätze verloren gingen, als durch den Einfuhrschutz hinzugewonnen wurden. Weil die Zölle die von US-Unternehmen verwendeten Vorprodukte verteuert haben, habe die Umstellung der Industrie von relativ niedrigen auf relativ hohe Zölle mit einem Rückgang der Industriebeschäftigung von 2,7% bewirkt.

Uneinigkeit im westlichen Lager

Bidens Inflation Reduction Act sieht 370 Mrd. $ an Steuergutschriften und sonstigen Anreizen für saubere Energieprojekte in den USA vor. Seine Subventionen setzen Amerikas Verbündeten einem künstlichen Nachteil in Branchen wie der Batterieproduktion und der Fertigung von Elektrofahrzeugen aus. Es überrascht nicht, dass Südkorea und die EU darauf mit eigenen Subventionen reagiert haben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gewarnt, dass der IRA «den Westen spalten» könnte.

All dies verheisst nichts Gutes. Eine Industriepolitik des «Wie du mir, so ich dir» verzerrt die relativen Preise und verringert die wirtschaftliche Effizienz, indem sie politische Launen über komparative Kostenvorteile stellt. Wenn mehr Länder Subventionen einführen, reduziert dies die Auswirkungen der Subventionen anderswo. Die Industriepolitik verbrennt das Geld der Steuerzahler.

Ein weiterer Grund für industriepolitische Fehlschläge ist, dass die Politik der Versuchung nicht widerstehen kann, öffentliche Gelder zur Förderung unverbundener Ziele einzusetzen. So verpflichtete die Biden-Regierung im Februar Unternehmen, die Bundessubventionen für die Halbleiterfertigung erhielten, eine bezahlbare Kinderbetreuung für ihre Arbeitnehmer sicherzustellen. Was aber ist, wenn in der Nähe derartiger Chip-Fabriken nicht sofort ausreichend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, um die Tagesbetreuung der Kinder sicherzustellen? Derartige Zusatzvorschriften verringern die Wirksamkeit der Subventionen.

Besser konkret als vage

Zudem könnten Unternehmen, die sich besonders eng an die breiter angelegten sozialpolitischen Ansichten der Regierung halten, deren politische Gunst erlangen und ihre Stellung festigen, was den Wettbewerb am Markt verringert, neue Marktteilnehmer abschreckt und die wirtschaftliche Dynamik beeinträchtigt. Sozialpolitische Ziele kollidieren allzu oft mit industriellen Zielen. Die Biden-Regierung möchte die Gewerkschaften stärken, aber zugleich die ökologische Wende beschleunigen. Doch die Gewerkschaft United Auto Workers stellt bei ihren Verhandlungen mit den Automobilherstellern derzeit aggressive Forderungen, just wo diese Unternehmen sich durch Umstellung auf die Fertigung von Elektrofahrzeugen bedingten erhöhten Kosten ausgesetzt sehen. Sollte es im September tatsächlich zu Streiks kommen, wird das die US-Industrie zusätzlich aus dem Gleis werfen.

Das soll nicht heissen, dass man niemals eine Industriepolitik verfolgen sollte. Die Operation Warp Speed (die die Entwicklung und Bereitstellung von Covid-Impfstoffen beschleunigte) und die Defense Advanced Research Projects Agency sind zwei gute Beispiele, wie die Regierung eine bestimmte Branche erfolgreich auf konkrete Ziele ausgerichtet hat. «Konkret» ist dabei das Schlüsselwort. Dem gesamten Fertigungssektor (mit besonderem Fokus auf die Präsidentschaftswahl 2024) wieder einen nicht näher konkretisierten Anschein seines früheren Glanzes zu verschaffen, ist ein zu vages und zu ehrgeiziges Ziel – besonders wenn es mit der Bekämpfung des Klimawandels, der Förderung progressiver sozialer Ziele und dem Schutz der nationalen Sicherheit einhergeht.

Was sollten die USA stattdessen tun? Erstens sollten sie zum Schutz der nationalen Sicherheit eine eng begrenzte Zahl spezifischer Waren ermitteln, die wirklich Export- und Investitionskontrollen rechtfertigen. Zweitens sollten sie Steuergelder in die Grundlagenforschung und die Infrastruktur investieren – nicht weil das Arbeitsplätze in der Industrie schafft, sondern weil es die Produktivität, das Lohnwachstum, die Innovation und die wirtschaftliche Dynamik im Allgemeinen steigert.

Ausbildung, Qualifikation, Löhne

Drittens sollten sie eine CO₂-Steuer verabschieden, um den relativen Preis umweltfreundlicher Technologien zu senken. Das würde die technologische Entwicklung beschleunigen und dem Markt erlauben, zu entscheiden, welche Technologien besonders vielversprechend sind. Ist das übergreifende Ziel die weit verbreitete globale Einführung grüner Technologien, sind Handelsbarrieren besonders problematisch, da sie deren Einführung – v. a. seitens einkommensschwacher Länder – verlangsamen und die Rolle dieser Technologien bei der Bekämpfung des Klimawandels verringern.

Schliesslich sollten die USA in alle Arbeitnehmer investieren, statt zu versuchen, die Uhr auf die Blütezeit der Industrieproduktion zurückzudrehen. Das heisst, sie sollten zur Förderung der Erwerbsteilnahme die Erwerbseinkommen stärker subventionieren, in Ausbildungsmassnahmen zur Qualifizierung und zur Steigerung der Löhne investieren und die Hürden abbauen, die den Arbeitnehmern durch die Sozialpolitik und wettbewerbsfeindliche Arbeitsmarktinstitutionen erwachsen.

Eines der wenigen versöhnlichen Merkmale des amerikanischen Populismus ist sein neuerlicher Fokus auf die Arbeitnehmer. Doch werden populistische und nationalistische Lösungen nicht funktionieren. Wir sind gefordert, uns auf politische Massnahmen zu konzentrieren, die einen breit angelegten Wohlstand fördern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.