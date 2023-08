Tiefere Zinsen entlasten Immobilienbesitzer und freuen Aktieninvestoren. Bis vor kurzem gab es den Konsens, dass die Leitzinsen schon bald gesenkt werden und dass es dann zügig nach unten geht. Morningstar beispielsweise hatte für 2025 in den USA einen Leitzins von gerade mal 1,5% prognostiziert. Derzeit liegt der Satz noch über 5%, und Immobilienbesitzer zahlen für ihre Hypothek 7%.

Prognosen zurückbuchstabiert

Tiefere Zinsen machen Aktien attraktiver und die Finanzierung von Wohneigentum erschwinglicher. Es sah alles so gut aus. Doch mittlerweile gibt es arge Zweifel. In den USA wird die Prognose, wann die erste Zinssenkung kommen wird, immer weiter nach hinten geschoben. Auch Tempo und Ausmass der Zinssenkungen werden zurückbuchstabiert.

Wenn man die Fed Funds Futures anschaut, sieht man, dass die Erwartungen für 2025 nur ganz knapp unter 4% gehen. Danach geht es dann schon wieder leicht bergauf. In der Schweiz haben sich die Erwartungen nicht gross verschoben. Der Leitzins soll sich in den nächsten Jahren zwischen 1,75 und 2% bewegen und die SNB recht passiv bleiben.

Mit US-Aktien zurückhalten

Was heisst das nun? Ich denke, dass Europa von der Zinsseite her gesehen weniger Enttäuschungspotenzial hat. Die Erwartungen waren von Anfang an zurückhaltend. Das heisst nicht, dass der Aktienmarkt deshalb durchstartet, aber ich erwarte auch keine deutliche Korrektur, schon gar nicht in der Schweiz. In den USA bleibt die Kerninflation hoch. Das beunruhigt. Der Markt hat bereits 5% eingebüsst. Weitere 5% sind realistisch. Mein Rat: nicht in den nächsten zwei, drei Wochen im grossen Stil auf den US-Markt setzen.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

