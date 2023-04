Quartalszahlen – Mercedes-Benz fährt rund 15% Rendite ein Der Autobauer hat im ersten Quartal dank hohen Preisen starke finanzielle Ergebnisse erzielt und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Mercedes-Benz hat den Absatz von Januar bis März gegenüber dem Vorjahresquartal um 3% gesteigert. Bild: Anna Szilagyi/EPA via Keystone

Der Autobauer Mercedes-Benz hat dank hoher Preise und mehr Absatz im ersten Quartal besser verdient als am Finanzmarkt erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite im Hauptgeschäftsfeld Pkw habe nach vorläufigen Zahlen 14,8% betragen, während Analysten im Schnitt mit 13,4% rechneten. Wie der Dax-Konzern per Pflichtmitteilung am Donnerstagabend weiter erklärte, schnitt die kleinere Sparte Vans noch besser ab mit einer Rendite von 15,6% (Konsens: 13,1%). Der bereinigte Betriebsgewinn im Quartal belief sich auf 5,5 Mrd. €, knapp vier Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die starke Profitabilität habe zu liquiden Mitteln des Industriegeschäfts von 2,2 Mrd. € geführt – eine Milliarde Euro mehr als von den Branchenexperten geschätzt.

Die Marke mit dem Stern hatte den Absatz von Januar bis März um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf rund 500’000 Pkw gesteigert. Der Autobauer profitierte von hoher Nachfrage nach besonders gewinnträchtigen Spitzenmodellen wie dem Mercedes Maybach oder der G-Klasse. «Das Unternehmen hat im ersten Quartal auch solide Wachstumsraten sowohl bei batterieelektrischen als auch bei Top-End-Fahrzeugen erzielt», erklärte der Autobauer. Der Absatz von Vans schnellte um zwölf Prozent auf knapp 99’000 Fahrzeuge und damit auf einen Bestwert für ein erstes Quartal.

Mit dem starken Jahresauftakt liegt Mercedes bei der Gewinnmarge über den eigenen Zielkorridoren für das Gesamtjahr: Bei Pkw soll die Rendite 2023 zwischen zwölf und 14% liegen, bei Vans zwischen neun und elf Prozent. Vollständige Quartalszahlen werden am 28. April veröffentlicht.

REUTERS

