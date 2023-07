Quartalszahlen – Meta überzeugt mit Gewinnwachstum Die Facebook-Mutter macht einen höheren Umsatz und dank hartem Sparprogramm bleibt unterm Strich mehr übrig. Die Aktie gehört in diesem Jahr zu den grossen Gewinnern am US-Aktienmarkt. Valentin Ade , New York

CEO Mark Zuckerberg will mit Meta in die virtuelle Realität vorstossen. Das Geschäft macht bisher aber vor allem Verluste. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Zuckerberg weiss zu überraschen. Meta Platforms, Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, legte am Mittwoch nach Handelsschluss in New York Quartalszahlen vor und Anleger mochten, was sie sahen. Die Aktien legten nachbörslich deutlich zu.

Zum einen schlug Meta die Erwartungen an die vergangen drei Monate. Der Umsatz, den der Konzern fast ausschliesslich mit Werbung auf Facebook generiert, stieg auf 32 Mrd. $ – erwartet wurden 31 Mrd. $. Facebook hatte im zweiten Quartal erwartungsgemäss rund 3 Mrd. aktive Nutzer. Der Konzerngewinn kam bei 7,8 Mrd. $ zu liegen oder 2.98 $ pro Aktie – erwartet wurden 2.89 $.

Metaverse lässt auf sich warten

Zum andern überraschten Meta und CEO Mark Zuckerberg mit ihren Erwartungen an den Umsatz für das laufende dritte Quartal positiv, der sich zwischen 32 Mrd. und 34,5 Mrd. $ bewegen soll. Die Analysten hatten im Schnitt mit 31,2 Mrd. $ gerechnet. Meta setzt dabei für Facebook und Instagram verstärkt auf die sogenannten Reels: Kurzvideos im Stil der chinesischen Konkurrentin TikTok. Das würde mehr Werbetreibende anziehen.

Zuletzt hat Meta den Twitter-Konkurrenten Threads lanciert und in kurzer Zeit über 100 Mio. Nutzer über seine bestehenden Plattformen angezogen. Ob Threads dereinst substanziell zum Umsatz beitragen kann, bleibt abzuwarten. Auf sich warten lässt ebenfalls der Erfolg mit dem Geschäft rund um die virtuelle Realität – Metaverse genannt –, in das Zuckerberg mit dem Konzern vorstossen will. Der Geschäftsbereich schrieb im zweiten Quartal einen Verlust von 3,7 Mrd. $.

KI als Kurstreiber

Die Meta-Aktie hat seit Anfang vergangenen November sich im Wert fast verdreifacht. Am Anfang stand ein Sparprogramm Zuckerbergs, der 2023 zum «Jahr der Effizienz» ausgerufen hatte und Tausende Stellen abbaute. Für 2023 sollen die Konzernausgaben zwischen 88 Mrd. und 91 Mrd. $ zu liegen kommen.

Die Titel konnten zudem vom Hype-Thema des Jahres profitieren: Künstliche Intelligenz (KI). Laut Zuckerberg will der Konzern die Entwicklung von KI-Software vorantreiben. Meta gehört so zu der Gruppe der grossen Techkonzerne, die praktisch im Alleingang im ersten Halbjahr den US-Aktienmarkt trugen.

Von ihrem Höhepunkt im September 2021 sind die Meta-Titel allerdings noch etwas entfernt. Die straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und schlechter als erwartetes Nutzerwachstum setzte ihnen im Lauf des Jahres 2022 arg zu, sodass sie 70% ihres Werts einbüssten. Derzeit wird die Aktie allerdings wieder von der Mehrheit der Analysten zum Kauf empfohlen mit einem Zwölfmonatskursziel von 305.84 $.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

Fehler gefunden?Jetzt melden.