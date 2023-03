Analyse zu den Jahreszahlen – Metall Zug mit durchzogenem Ergebnis Ein Sondergewinn überdeckt die Schwäche bei Belimed und der V-Zug-Beteiligung. Andreas Meier

Die Metall-Zug-Tochter Belimed Infection Control (auf dem Bild ein früherer Standort) kommt seit Jahren auf keinen grünen Zweig. Archivbild: Sigi Tischler/Keystone

Metall Zug meldet für 2022 nominell einen Rückgang des Umsatzes von 662 auf 646 Mio. Fr., meldet aber einen organischen Zuwachs um 9,8%. Das kommt daher, dass der Umsatz der Tochter Schleuniger seit Ende August nicht mehr im Resultat von Metall Zug enthalten ist. Schleuniger wurde an den Konkurrenten Komax abgegeben, wofür Metall Zug eine Beteiligung von 25% an Komax erhalten hat. Künftig wird Metall Zug nur noch den anteiligen Gewinn von Komax im Finanzertrag ausweisen, so wie sie das bei V-Zug macht, deren Beteiligung 2020 mittels Börsengang von 100 auf 30% reduziert worden war. Das Finanzergebnis wird bei Metall Zug also immer wichtiger.