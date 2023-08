Beim Blick nach vorne zeigt sich Metall Zug vorsichtig. Bild: Vithun Khamsong/Moment/Getty Images

Ersteinschätzung von Andreas Meier um 7.45 Uhr

Das Halbjahresergebnis von Metall Zug ist gemischt ausgefallen. Um es beurteilen zu können, muss man wissen, dass im letzten Herbst die Tochter Schleuniger an Komax verkauft wurde und Metall Zug im Gegenzug eine Beteiligung von 25% an Komax erhalten hat. Das erklärt den deutlichen Rückgang in Umsatz (von 324 auf 228 Mio. Fr.) und Betriebsgewinn (von 23,5 auf 7,6 Mio. Fr.), weil hier Schleuniger nicht mehr einbezogen ist. Dafür fliesst neu der Gewinnanteil an Komax ins Finanzergebnis ein. Dieses stieg denn auch von 2,2 auf 8,7 Mio. Fr. Um Schleuniger bereinigt, ist der Umsatz organisch 9,5% gewachsen.