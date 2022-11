Gipfel in Ägypten – Methan – reines Gift für das Klima Am COP27 steht die Umsetzung der Klimaziele im Zentrum. Dazu gehört auch die Reduktion von Methan. Die Fortschritte sind jedoch langsam. Mara Bernath

Beinahe ein Viertel der globalen Methanemissionen geht auf das Konto der Landwirtschaft. Um diesen Anteil zu verringern, sind innovative Lösungen gefragt, wie diese Maske, die den Methanausstoss dieser Kuh in Hertfordshire im Vereinigten Königreich um 60% senken soll. Bild: Hollie Adams/Bloomberg

Es war die grosse Errungenschaft des Klimagipfels in Glasgow vor einem Jahr: Die Staatengemeinschaft will die globalen Methanemissionen bis 2030 um 30% reduzieren, verglichen mit dem Niveau von 2020.



Die gemeinsame Initiative der EU und der USA wird heute von 129 Ländern unterstützt, und das Thema Methan steht auf der Agenda des momentan stattfindenden Klimagipfels in Ägypten, des COP27. Das Problem: Gleich mehrere der Regierungen, von deren Staatsgebiet am meisten Methan in die Atmosphäre gelangt, haben das Abkommen nicht unterzeichnet, allen voran China, Indien und Russland (vgl. Grafik). Und auch die Länder, die mitmachen, hatten in den vergangenen zwölf Monaten andere Prioritäten, als ihren Methanausstoss zu verringern.