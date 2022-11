Quartalszahlen – Mettler-Toledo legt zu Der Hersteller von Präzisionsinstrumenten erzielt im dritten Quartal mehr Umsatz und Gewinn.

Laut Mettler-Toledo bleibt der Ausblick schwierig. Bild: Dorothea Mueller/Keystone

Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo hat im dritten Quartal 2022 Umsatz und Gewinnzahlen weiter gesteigert. Trotz einem schwierigen Umfeld erwartet das Unternehmen auch im vierten Quartal ein weiteres Wachstum.

Der Umsatz erhöhte sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 985,8 Mio. $, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Unter Ausklammerung der negativen Währungseffekte lag das Plus gar bei 10%. Während die Verkäufe in der Region Americas und Asien anstiegen, gingen sie in Europa zurück.

Das Vorsteuerergebnis belief sich auf 275,9 Mio. $ nach 247,6 Mio. im Jahr davor.

Der Ausblick bleibe schwierig, heisst es unter Verweis auf die Probleme mit den globalen Lieferketten, den Inflationsdruck, auf potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen von Corona und den Krieg in der Ukraine. Dennoch erwarte das Management für das gesamte Jahr ein Wachstum im Gesamtjahr 2022 in Lokalwährungen von rund 10%, der bereinigte Gewinn pro Aktie soll rund 15% auf 38.95 bis 39.05 $ ansteigen.

Unter dem laufenden Aktienrückkaufprogramm verblieben derzeit noch 1,2 Mrd. $, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat habe nun weitere 2,5 Mrd. für das Rückkaufprogramm autorisiert.

AWP

