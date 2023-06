Planung von nächstem Investitionsschritt – Meyer Burger bringt mögliche Verlagerung ins Spiel Da die Investitionsbedingungen vor allem in den USA günstiger sind als in Europa, überlegt sich der Solarzellenhersteller, eine Verlagerung durchzuführen.

Laut Meyer Burger gibt es in den USA vorteilhaftere Investitionsbedingungen als derzeit in Europa bzw. Deutschland. Bild: Clemens Bilan/Keystone

Der Solarzellenhersteller Meyer Burger stellt derzeit Überlegungen zum nächsten Investitionsschritt an. Ob dieser in Deutschland oder Europa erfolgen wird, ist angesichts der Subventionen in den USA fraglich. Diesen Fakt hat das Unternehmen nun auch dem deutschen Finanzminister Christian Lindner mitgeteilt.



«Es stehen bis zum Sommer Entscheidungen an und das sagen wir nun auch der Politik», erklärte eine Sprecherin von Meyer Burger gegenüber AWP am Mittwoch in Reaktion auf ein Interview mit dem deutschen Fernsehsender ZDF. Derzeit sei klar, dass es in den USA vorteilhaftere Investitionsbedingungen gibt, als es aktuell in Europa oder Deutschland der Fall sei.





Man wolle der Politik nicht drohen, aber es gebe Überlegungen und die aktuellen Gegebenheiten sprächen für die USA. Grund hierfür sind massive Subventionen durch den «Inflation Reduction Act» von US-Präsident Joe Biden, der im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Im Interview mit dem ZDF spricht Meyer Burger-CEO Gunter Erfurt von 110 Mio. $ pro Jahr bis 2029 für ein Gigawatt Solarzellen und -module.



Erst am Morgen hatte Meyer Burger eine neue Abnahmepartnerschaft mit BayWa r.e. für Hochleistungs-Solarmodule aus der neuen Produktionsstätte in Goodyear, Arizona, bekannt gegeben.

Meyer-Burger-Chef Erfurt warnt vor Verlagerungen der Solarbranche

Der Chef des Solarunternehmens Meyer Burger, Gunter Erfurt, hat von Deutschland und der EU mehr Unterstützung für seine Branche gefordert. Während in den USA europäischen Herstellern der rote Teppich ausgerollt werde, gebe es in Europa sehr schlechte Marktbedingungen, sagte er am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion auf der Messe Intersolar in München.



Dabei beklagte er Handelsbarrieren etwa durch Einfuhrzölle für Materialien, die es in Europa nicht zu kaufen gebe. "Wenn nichts getan wird, um die europäischen Modulhersteller zu schützen, wird auch niemand hier investieren." Die Situation der hiesigen Hersteller verglich er mit einem «Trabi mit kaputtem Motor».



Das ZDF hatte zuvor über einen Brief von Firmenchef Erfurt an Finanzminister Christian Lindner (FDP) berichtet, in dem er dem Bericht zufolge mit Verweis auf gute Förderbedingungen in den USA vor einer Abwanderung der Solarindustrie warnt. Angesichts der aktuellen Bedingungen erwäge Meyer Burger, die «Projekte für weitere Solarfertigung in Deutschland zunächst abzubrechen und diese Projekte stattdessen in die USA zu verlagern», heisst es laut dem ZDF in dem Schreiben. Passende Gebäude seien schon gefunden.



Meyer Burger mit Sitz in der Schweiz stellt in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) Solarzellen her, aus denen später Module gebaut werden. Die Kapazität soll den Angaben nach bis Ende 2024 auf 3,4 Gigawatt wachsen - drei Mal so viel wie heute. Bis 2027 könnte dies auf rund 15 Gigawatt wachsen, heisst es. Allerdings hatte das Unternehmen schon zuvor diese weitere Grossinvestition an finanzielle Unterstützung geknüpft. Neben Sachsen-Anhalt betreibt es weitere Produktionsstätten in Freiberg und Hohenstein-Ernstthal (Sachsen). Zudem soll in Goodyear in den USA eine weitere Modulfertigung aufgebaut werden.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.