Die Bezugsrechte werden vom 1. November bis voraussichtlich 7. November an der SIX gehandelt. Christian Beutler/KEYSTONE

Ersteinschätzung von Sylviane Chassot um 8.45 Uhr

Déjà-vu bei Meyer Burger: Wieder einmal reisen die Aktionäre heute nach Thun an eine ausserordentliche Generalversammlung, um dem Solarunternehmen neues Geld zu geben. Einmal mehr sind die Konditionen erst am Morgen der GV bekannt, und einmal mehr sollen die neuen Aktien mit einem grossen Abschlag ausgegeben werden. Vor Börsenstart liegt der Kurs heute bei 46,6 Rappen. Die neuen Titel sollen zu 26,7 Rappen ausgegeben werden. Dass bestehende Aktionäre mit zwanzig Aktien und damit zwanzig Bezugsrechten sieben neue Titel beziehen können sollen, kompensiert sie nicht für die Verwässerung. Dennoch dürfte es heute kaum viel um die Zahlen gehen, sondern einmal mehr um die Grundsatzfrage: Vertrauen die Aktionäre Meyer Burger? Denn Vertrauen allein ist der Grund, dass das Unternehmen an der Börse 1,3 Mrd. Fr. wert ist. Vertrauen, dass das neue Geschäftsmodell wie bei der letzten Kapitalerhöhung versprochen bald Gewinn einbringen wird. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass dieses Vertrauen just an diesem Freitagmorgen versiegt. Eine umfassende Analyse folgt um ca. 15 Uhr 30.