Die Produktion soll am deutschen Standort Thalheim und im US-amerikanische Goodyear ausgebaut werden. Christian Beutler/KEYSTONE

Einschätzung von Yvonne Debrunner um 10 Uhr

Eine Überraschung ist es nicht. Dass eine weitere Kapitalerhöhung anstehen könnte, hatte Meyer Burger bereits im August mit der Publikation der Halbjahresergebnisse mitgeteilt. Eine mögliche Kapitalmassnahme «innerhalb der nächsten Monate» werde vorbereitet, hiess es. Nun hat das Unternehmen konkrete Informationen geliefert. Einiges daran ist positiv, so etwa, dass die grösste Aktionärin, Sentis, voraussichtlich alle ihre Bezugsrechte ausüben will. Zudem hat sich das begleitende Bankenkonsortium verpflichtet, diejenigen Aktien, die keinen Abnehmer finden, zu zeichnen, sodass Meyer Burger sicher auf einen Bruttoerlös von 250 Mio. Fr. kommen wird. Die Kapitalerhöhung kommt also zustande. Es gibt allerdings auch einiges, das skeptisch stimmt. So haben sich die Ausbaupläne, die Meyer Burger nun präsentiert, von der Dimension her verglichen mit letztem Jahr nicht wesentlich verändert. Damals hiess es, nachdem bereits 2020 und 2021 eine Kapitalerhöhung durchgeführt worden sei, sei der Ausbau jetzt «zu einem schönen Teil ausfinanziert». Auch Investoren äusserten die Hoffnung, dass nun keine weitere Kapitalerhöhung nötig sei. Weshalb nur ein Jahr später schon wieder neues Geld aufgenommen werden muss, ist nicht nachvollziehbar.