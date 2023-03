Analyse zu den Jahreszahlen – Meyer Burger strapaziert das Vorsichtsprinzip Das Solarunternehmen begeistert die Anleger mit der Publikation der Jahreszahlen. Diese werfen allerdings Fragen auf. Sylviane Chassot

Meyer Burger hat eigene Aufwände in der Erfolgsrechnung als Einnahme verbucht. Das ist zwar erlaubt, aber höchst ungewöhnlich. Bild: JLGutierrez/E+/Getty Images

Eigentlich sind die Geschäftszahlen von Meyer Burger besorgniserregend. Dem Umsatz von 147,2 Mio. Fr. stehen Produktionskosten von 150,7 Mio. Franken gegenüber. Dass der Bruttogewinn dennoch mit 73 Mio. Fr. ausgewiesen wird, liegt an zwei Positionen in der Erfolgsrechnung: gestiegene Lagerbestände und Investitionen in den Maschinenpark, die als aktivierte Eigenleistungen in die Erfolgsrechnung eingeflossen sind.