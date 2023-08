Nach der jüngsten Gewinnwarnung im Juli gibt Meyer Burger keine Prognose zum operativen Gewinn des Gesamtjahres mehr ab. Bild: ZVG/Meyer Burger

Ersteinschätzung von Nikolaus Stähelin um 8.30 Uhr

Eine grosse Überraschung sind die Halbjahreszahlen von Meyer Burger nicht. Bereits vor gut drei Wochen hatte eine Gewinnwarnung die hoffnungsvolle Prognose in einen angekündigten Betriebsverlust auf Stufe Ebitda von 42 Mio. Fr. umgewandelt, nun ist er mit 43,3 Mio. noch etwas höher ausgefallen. Auf Stufe Ebit beträgt der Verlust 56 Mio. Fr., was einem Anstieg von 71% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Diese Steigerung ist vor allem auf erhöhte Abschreibungen aufgrund der Expansion zurückzuführen. Der Nettoverlust (Reinverlust) hat sich gegenüber der Vorjahresperiode um über 50% erhöht.



Zwar hat das Unternehmen über 300 Megawatt an Solarmodulen produziert und den Umsatz um 70% erhöht. Dies nützt der Profitabilität aber wenig, können die Thuner ihre Produkte doch nicht so teuer verkaufen, wie sie dies eigentlich möchten und müssten, um Gewinn zu erzielen. Der Hauptgrund liegt in der Schwemme an billig angebotenen Solarmodulen aus China, die die Lager in Europa füllen und Meyer Burger im zweiten Quartal ebenfalls zu Preissenkungen zwangen. CEO Gunter Erfurt wird denn auch nicht müde, die unfairen Praktiken Chinas anzuprangern und Gegenmassnahmen in Europa zu fordern. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat das Unternehmen die Ausbaupläne in Europa vorerst gestoppt und fährt dagegen die Produktion in den USA hoch, wo staatliche Subventionen bereits so gut wie sicher sind.



Ob diese Subventionsjagd ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell sein kann, bleibe dahingestellt. Gemäss Ankündigung könnten bis Ende Geschäftsjahr 800 Megawatt an Modulen produziert werden, in den USA will man bald Ebitda-Margen von 25% erreichen. Meyer Burger wird das Vertrauen der Anleger nur erhalten können, wenn beide Ziele erreicht werden und zusätzlich in der EU die «hiesigen Marktbedingungen» bald verbessert werden – sprich: die Subventionen auch in der EU fliessen. Unmöglich ist es nicht, hoch spekulativ schon.