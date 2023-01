Quartalszahlen – Microsoft-Aktie avanciert dank Cloud-Geschäft Der Techriese legt ein insgesamt verhaltenes Ergebnis vor. Doch besonders ein Segment wächst weiterhin stark. Valentin Ade , New York

Microsoft hat wie die anderen Techriesen zuletzt einen Abbau von mehreren tausend Stellen mitgeteilt. Bild: Jeenah Moon/Bloomberg

Auf den ersten Blick sind Microsofts Zahlen zum zweiten Quartal des Techriesen wenig berauschend. Der Umsatz wuchs 2% auf 52,7 Mrd. $ und damit so langsam wie seit Jahren nicht mehr. Das teilte der Techriese am Dienstag nach Börsenschluss in New York mit. Die Analysten hatten im Schnitt mit 52,9 Mrd. $ gerechnet.