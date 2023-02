Neuer Suchmaschinenkrieg – Microsoft attackiert Google mit künstlicher Intelligenz Die Technik von ChatGPT soll Microsoft helfen, die Dominanz von Google bei der Internet-Suche zu brechen. Microsoft kann einiges gewinnen, Google-Mutter Alphabet viel verlieren. Thorsten Riedl

Eine Vorschau auf die neue Version von Bing auf einem Smartphone. Microsoft macht sich grosse Hoffnung, dass die eigene Suchmaschine dank künstlicher Intelligenz an Boden gewinnt. Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Kurz vor Weihnachten, vor anderthalb Monaten, rief das Alphabet-Management «Code Red» aus, Alarmstufe Rot. Chatroboter wie ChatGPT, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) Antworten auf viele Fragen haben, hätten das Zeug, das Geschäftsmodell der Suchmaschine Google zu bedrohen, hiess es damals. Jetzt schon ist es so weit: Diese Woche hat Microsoft mit der Integration der Technik in die eigene Suchmaschine Bing begonnen. «Das gesamte Suchsegment erlebt jetzt einen Umbruch», sagte Microsoft-Chef Satya Nadella diese Woche in einem von vielen Interviews. «So eine Gelegenheit bietet sich nur selten.» Was für Microsoft eine Riesenchance ist, bedroht das Geschäft von Alphabet.



ChatGPT ist nur eines von vielen Modellen, das mithilfe von KI arbeitet. Der Chatroboter versteht die menschliche Sprache, liefert auf Wunsch Texte, Gedichte oder Programmiercode. Solche Software wird mit riesigen Datenmengen gefüttert und lernt, nicht nur das nächste Wort in einem Satz, sondern auch den nächsten Satz in einem Absatz mit einer Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. So scheint der Roboter Menschen zu verstehen – plappert in Wirklichkeit aber nur aufgrund von Wahrscheinlichkeiten Gelerntes nach. Entwickelt haben solche Systeme 2017 Forscher ausgerechnet bei Google-Mutter Alphabet.