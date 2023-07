Quartalszahlen – Microsoft und Alphabet schlagen die Erwartungen Die Aktien der Google-Mutter sind nachbörslich stark gesucht. Die Titel des Softwareriesens hingegen verlieren. Die Ansprüche an das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz haben sie jüngst auf Allzeithoch katapultiert. Valentin Ade , New York

Microsoft gilt als einer der Konzerne, die am meisten von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren dürfte. Bild: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Amerikas Techgiganten steigen in die Berichtsaison ein. Mit Softwareriese Microsoft und Google-Mutter Alphabet haben am Dienstag nach Börsenschluss in New York der zweit- und drittgrösste kotierte US-Konzern Zahlen zum vergangenen Quartal vorgelegt. Und die Grosskonzerne konnten erneut die Erwartungen des Marktes schlagen.

Microsoft machte in den vergangenen drei Monaten einen Umsatz von 56,2 Mrd. $, erwartet wurden 55,5 Mrd. $. Der Gewinn pro Aktie kam bei 2,69 $ zu liegen, erwartet wurden 2,55 $. Das Cloud-Geschäft namens Azure wuchs 26% auf 24 Mrd. $ und damit nur leicht über den Erwartungen (23,8 Mrd. $). Im Vorquartal lag das Wachstum hier noch bei 31%. Zudem sank im PC-Segment mit der Windows-Software und der Xbox-Konsole der Umsatz um 4% auf 13,9 Mrd. $.

Auch deshalb gab die Aktie wohl im nachbörslichen Handel nach. Die Microsoft-Titel haben seit Jahresbeginn aber auch fast die Hälfte an Wert auf Allzeithoch hinzugewonnen. Der Konzern gilt als einer der grössten potenziellen Gewinner im Bereich künstliche Intelligenz (KI), seitdem er selbst das Hype-Thema losgetreten hat, als vergangenen November die Microsoft-Beteiligung OpenAI ihre aktuelle KI-Anwendung ChatGPT vorgestellt hatte.

KI soll laut CEO Satya Nadella in den Anwendungen Microsofts zum Einsatz kommen. Anfang Monat teilte der Konzern mit, für das KI-Tool in seiner Office-Anwendung 30 $ im Monat zusätzlich verrechnen zu wollen. «Microsoft hat die Finger fest im KI-Kuchen», sagt Sophie Lund-Yates, Analystin bei Hargreaves Lansdown, «und ein grosses Wachstumspotenzial». Angesichts dessen erwarteten sich die Anleger von den aktuellen Quartalszahlen wohl mehr.

Google-Gründer treiben KI voran

Hingegen avancierten die Aktien von Alphabet nach Veröffentlichung der Quartalszahlen substanziell. Der Umsatz der Google-Mutter stieg auf 74,6 Mrd. $, erwartet wurden 72,9 Mrd. $. Der Gewinn pro Aktie kam bei 1,44 $ zu liegen, erwartet wurden 1,34 $. Google machte einen Umsatz – grösstenteils durch Werbung – von 42,6 Mrd. $ (+4,8%).

Die Videoplattform Youtube nahm 7,7 Mrd. $ (+4,4%) ein. Das Cloud-Geschäft wuchs 28% auf 8 Mrd. $ und meldete einen operativen Gewinn von 395 Mio. $, im Quartal zuvor schlug noch ein Verlust zu Buche. Zudem ist der Konzern auf der Suche nach einem neuen Finanzchef (CFO). Die langjährige Amtsinhaberin, Ruth Porat, werde die neu geschaffene Stelle der Investmentchefin (CIO) einnehmen.

Zu Jahresanfang hiess es noch, Alphabets dominierende Suchmaschine Google könnte durch KI-Anwendungen der Konkurrenz unter Druck kommen. So war Alphabet-CEO Sundar Pichai auch dieses Mal bei Vorstellung der Zahlen darum besorgt aufzuzeigen, dass auch sein Konzern beim Thema nicht schläft.

So hat auch Alphabet einen Chatbot namens Bard und eine KI-Forschungsabteilung namens DeepMind. Laut Medienberichten sollen Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, die sich eigentlich aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen haben, sich persönlich des Themas angenommen haben. KI-Tools sollen in die Suchmaschine, Youtube und die Softwaretools wie Google Docs integriert werden.

Träger der Rally

Die Aktien von Microsoft und Alphabet wurden seit Jahresbeginn massgeblich durch die Versprechungen der KI befeuert. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen den US-Techriesen dabei die grössten Chancen zu. Experten sehen durch KI grosse Effizienz- und Renditemöglichkeiten für die Wirtschaft, einige sehen darin gar einen neuen «iPhone-Moment».

Microsoft und Alphabet gehören so zur Gruppe der acht grössten kotierten (Tech-)Konzerne Amerikas, die die Hausse am US-Aktienmarkt in den ersten sechs Monaten 2023 fast allein trugen. Die Ausnahme in der Gruppe bildet Berkshire Hathaway, der Mischkonzern von Warren Buffett, dessen Aktien sich mit einem Plus von 13% schlechter als der breite US-Aktienindex S&P 500 (+20%) entwickelt haben.

Das Gewicht der Techriesen – neben Microsoft und Alphabet sind es Apple, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta – ist derart gross geworden, dass der Nasdaq 100, der Index der grössten US-Techkonzerne jüngst einem Rebalancing unterzogen und das Gewicht der Riesen etwas beschnitten wurde.

Aktien für jedes Portfolio

Die Quartalszahlen der dominierenden Konzerne können also Auswirkungen auf den Aktienmarkt als Ganzes haben und mitbestimmend dafür sein, ob die Rally weitergeht. Die Tesla-Aktie beispielsweise verlor vergangene Woche nach der Ergebnispräsentation rund 10%, weil der Elektroautobauer von Elon Musk mit seiner Gewinnmarge enttäuschte und kurzfristig keine Besserung in Aussicht stellte.

Die Tesla-Titel sind jedoch weiterhin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 80 stark überbewertet. Der Schnitt des S&P 500 liegt um 20. Anleger seien vor einem Einstieg vor der starken Volatilität der Titel gewarnt.

Hingegen empfehlen die Analysten die Aktien von Microsoft und Alphabet grossmehrheitlich zum Kauf; auch wenn gerade Microsoft – wohl auch wegen des zugeschriebenen KI-Potenzials – mit einem KGV von 36 eher sportlich bewertet daherkommt. Dennoch gehören die Aktien beider Techriesen aufgrund ihres weitreichenden Geschäfts und stabilen Jahreseinnahmen in Höhe mehrere hundert Milliarden in jedes Portfolio.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

