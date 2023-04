Der Chart des Tages – Mieteinnahmen werden für Immobiliengesellschaften wichtiger In den nächsten zwei Jahren werden Anleger bei Renditeliegenschaften nicht mehr auf einen steigenden Immobilienwert setzen können. Marc Forster

Grafik: AFIAA, Avadis Anlagestiftung

Am Immobilienmarkt für Renditeliegenschaften wird es nach Einschätzung der Anlagestiftung AFIAA in der Schweiz vereinzelt in der zweiten Jahreshälfte 2023 und vermehrt 2024 zu leichten Abwertungen kommen. Für Immobilienportfolios, die über mehrere Jahrzehnte aufgebaut worden sind, bestünden aber ausreichende Puffer bei den Bewertungen.

Schwieriger wird es für Unternehmen, die in den vergangenen Jahren zu hohen Preisen Immobilien gekauft haben. Der hohe Zuwachs bei den Wertänderungen gehört laut AFIAA-Analyst Andreas Dick der Vergangenheit an. Im laufenden Jahr nimmt der Wertzuwachs von Immobilien im Vergleich zum Vorjahr ab, wie die Grafik zeigt. Die Gesamtrendite, die sich aus der Wertänderungs- und der Einkommens- oder der Cashflowrendite zusammensetzt, sinkt dadurch 2023. Im nächsten Jahr wird die Wertänderungsrendite ins Minus fallen.

Deswegen liegt bei Immobilienanlagen das Augenmerk wieder vor allem auf der Cashflowrendite. Die Rendite wird also daraus bestehen, was Immobiliengesellschaften im Verhältnis zum eingesetzten Kapital an Mieteinnahmen erzielen. Diese bleiben laut AFIAA stabil – wegen der stabilen Konjunktur, der Zuwanderung und des Mietzinswachstums – und dürften 2024 gar wieder für eine leicht steigende Gesamtrendite sorgen.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen. Davor arbeitete er unter anderem als Redaktor bei Cash.ch und der Schweizerischen Depeschenagentur SDA. Mehr Infos

