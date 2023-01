Immobilienmarkt – Mieten und Eigenheimpreise steigen weiter Auf dem Immobilienmarkt spürt man von der Zinswende der Nationalbank noch nicht viel. Die Mieten sowie die Preise für Eigentum steigen zum Jahresende weiter.

Gemäss dem Swiss Real Estate Offer Index sind die Preisforderungen von Vermietern im Dezember um durchschnittlich 1,1% gestiegen. Bild: Getty Images/Westend61

Pünktlich zum Jahresende haben die Mieten wie auch die Preise für Wohneigentum nochmals kräftig zugelegt. Zudem ist bislang auf dem Immobilienmarkt noch nichts von der Zinswende der Nationalbank zu spüren.



Gemäss des Swiss Real Estate Offer Index stiegen die Preisforderungen von Vermietern im Dezember um durchschnittlich 1,1%. Über das ganze Jahr 2022 hinweg summiert sich gemäss der am Mittwoch veröffentlichen Studie des Immobilienberatungsunternehmens Iazi und der SMG Swiss Marketplace Group (u.a. Immoscout24) der Mietpreisanstieg auf 4,3%.



Besonders deutlich sind die Angebotsmieten im Jahr 2022 in der Grossregion Zürich gestiegen - nämlich um 6,1%. In der Genferseeregion lag der Anstieg bei vergleichsweise tiefen 3,8%. Schlusslicht bildet mit lediglich 2,3% die Nordwestschweiz, das Tessin verzeichnet hingegen mit 8,4% die mit Abstand grösste Zunahme.

Hauspreise steigen ebenfalls weiter

Auch bei den Preisen für Wohneigentum müssen Interessenten tiefer in die Tasche greifen. Die Angebotspreise für Einfamilienhäuser kletterten im Dezember nochmals um 1,4%. Über das Gesamtjahr summierten sich die Steigerungen damit auf 4,7%, Eigentumswohnungen wurden im Schnitt sogar um 6,2% teurer.



Damit bleibe der Markt für jene, die den Traum vom Eigenheim hegen, herausfordernd und für viele sei die Erfüllung dieses Wunsches ein Stück weiter in die Ferne gerückt, heisst es abschliessend. Ob Interessenten allerdings weiterhin gewillt seien, immer höhere Kosten zu tragen, werde sich erst noch herausstellen, wird Martin Waeber, Managing Director Real Estate, SMG, zitiert.

AWP

