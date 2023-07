Der Ausblick gestalte sich für Mikron derweil nach wie vor schwierig. Bild: ZVG/Mikron

Einschätzung von Andreas Meier um 8.20 Uhr

Trotz der allgemeinen Wirtschaftsabschwächung gelingt es Mikron, den Bestellungseingang erneut zu steigern. Im ersten Halbjahr hat er 11,4% auf 249 Mio. Fr. zugenommen. Grund dafür ist die hohe Nachfrage nach Automationsanlagen in der Medtech-Industrie. Die Division Automation steigerte den Bestellungsgang denn auch um knapp 40%, ausgehend von einem bereits hohen Niveau.

Auch Umsatz und Betriebsgewinn entwickelten sich gruppenweit robust, sodass die operative Betriebsgewinnmarge von 7,8 auf 8,2% stieg. Der Reingewinn nahm 32% auf 13,9 Mio. Fr. zu. Darin ist ein Gewinn von gut 2 Mio. Fr. aus einem Immobilienverkauf enthalten, aber auch ein Steueraufwand, der rund 1 Mio. Fr. höher war als im Vorjahr. Da der Bestellungseingang weit über dem Umsatzniveau liegt, ist der Auftragsvorrat weiter auf 338 Mio. Fr. gestiegen, was mehr als einem Jahresumsatz entspricht.

Für das Gesamtjahr bleibt Mikron trotz der hervorragenden Leistung im ersten Halbjahr zurückhaltend und erwartet, ohne Immobiliengewinn, eine Profitabilität wie im Vorjahr. Die Aktien (Kurs um 11 Fr.) scheinen auf dem gegenwärtigen Niveau gut abgesichert. Der Gewinn pro Titel beträgt bereits für das Halbjahr 0.84 Fr. Im Gesamtjahr dürften es über 1.60 Fr. sein, obwohl das erste Halbjahr durch den Immobiliengewinn etwas überzeichnet ist. Denn die zweite Jahreshälfte ist bei Mikron oft jeweils etwas stärker als die erste. Doch Mikrons Geschäft ist zyklisch, ein Auftragsrückgang kann abrupt eintreten, wenn das Investitionsklima bei den Kunden sich ändert. Deshalb bleibt das Kurspotenzial der Aktien limitiert.

(AWP) Mikron hat ein starkes erstes Halbjahr hinter sich. Sowohl Umsatz als auch Gewinn wurden kräftig gesteigert. Für die weitere Entwicklung bleibt das Unternehmen eher vage.

Konkret kletterte der Umsatz im ersten Semester 2023 um 22,2% auf 178,3 Mio. Fr. Der Auftragseingang zeigte sich nach dem Sprung im Vorjahr weiter stark und stieg erneut um 11,4% auf 248,7 Mio. Auch der Auftragsbestand liegt mit 337,7 Mio. um 24,8% über dem Vorjahr.

Auch die Profitabilität wurde weiter verbessert. Beim Ebit steigerte Mikron sich um 48,2% auf 16,9 Mio. Fr. Unter dem Strich blieb ein um 32,4% höherer Reingewinn von 13,9 Mio. Darin enthalten ist allerdings durch den Verkauf einer Liegenschaft ein einmaliger positiver Effekt von 2,1 Mio.

Sparten und Regionen unterschiedlich

Sowohl bei den Divisionen als auch regional gab es unterschiedliche Entwicklungen. Während das Geschäftssegment Automation bei den Aufträgen um fast 40% zulegte, sei es bei Machining Solutions zu einem erwarteten Rückgang von 26% gekommen. Die Auslastung sei in allen Geschäftsbereichen hoch gewesen.



Regional kletterten die Umsätze in der grössten Region Europa (Umsatzanteil 55%) um knapp 39%, in Nordamerika (Umsatzanteil 30%) legte der Umsatz um 32% zu. Im Raum Asien/Pazifik (Umsatzanteil 14%) ging der Umsatz indes um 25% zurück.



Der Ausblick gestalte sich derweil nach wie vor schwierig. Mit den Jahreszahlen im März hatte das Unternehmen für 2023 bereits eine Ebit-Marge auf ähnlichem Niveau wie 2022 in Aussicht gestellt. Nun wird - ohne den positiven Einmaleffekt - weiter eine Rentabilität auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr angestrebt.



