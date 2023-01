Umsatzzahlen 2022 – Mikron legt zu Der Präzisionsmaschinenhersteller steigert den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,9%. Der Auftragseingang klettert sogar um 33,5%.

Der Präzisionsmaschinenhersteller Mikron hat 2022 beim Umsatz zugelegt und beim Auftragseingang einen kräftigen Sprung gemacht. Zudem wird eine höhere Profitabilität erwartet.



So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,9% auf 309,4 Mio. Fr., teilte die Gruppe am Mittwoch gemäss noch ungeprüften Zahlen mit. Dabei legte das Geschäftssegment Mikron Machining Solutions um kräftige 11,3% zu, während das grössere Segment Mikron Automation den Umsatz um 4,0% steigerte.



Der Auftragseingang kletterte um deutliche 33,5% auf 408,0 Mio. Dabei trug das Segment Automation 239 Mio. (+40%) bei, vom Segment Machining Solutions kamen 169 Mio. Fr. (+25%).



Der Auftragsbestand liegt zum Jahresende bei 270,7 Mio. und damit um 53,2% über 2021 (176,7 Mio.). Da es sich teilweise um langfristige Projekte handle, werde sich ein beträchtlicher Teil des Auftragsbestands erst ab 2024 auf den Umsatz auswirken.



Zudem zog bei Mikron die Profitabilität an. So erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2022 eine Ebit-Marge von 8 bis 9% nach 6,1% im Vorjahr. Unterm Strich dürfte das Unternehmensergebnis von positiven Steuereffektes profitieren.



Die detaillierten Zahlen wird Mikron am 10. März publizieren.



AWP

