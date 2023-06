Der Chart des Tages – Milchkuh gegen Teddybär Die Allokation in den Portfolios der Profianleger scheint alarmierend gleichgerichtet zu sein. Richtig auf die Äste rauswagen tut sich kaum einer. Sylvia Walter

Den meisten Marktakteuren fehlt es derzeit an dem Quäntchen Aggressivität. Richtige Bullen und Bären sind in Umfragen und Interviews kaum anzutreffen. Die Finanzszene ist eher geprägt durch ein hohes Mass an Verunsicherung. Die konjunkturellen Aussichten stimmen vorsichtig, dem Zinspfad der Notenbanken ist noch nicht zu trauen. So werden Bullen und Bären zu ihren harmloseren Varianten.

Dieses Bild bestätigt auch der Kompass der Bank of America, der die Stimmung und die Positionierung der Marktteilnehmer misst. Seit geraumer Zeit befindet sich der Indikator irgendwo im Niemandsland, im grün-orangen Bereich. Weder Kauf- noch Verkaufsempfehlung ist daran abzulesen. Eher abwarten und ruhig Blut bewahren.



Die vorsichtigen Wetten, die Profianleger derzeit häufig eingehen: Aktien untergewichten, aber nicht zu sehr, falls sich der Bullenmarkt doch noch durchsetzt. Unternehmensanleihen mit Anlagequalität übergewichten. Chinesische Wertpapiere zu halten, empfiehlt sich ebenfalls, falls die Wirtschaft dort wieder durchstartet.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

