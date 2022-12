Der Chart des Tages – Mit Blick auf 2023 halten viele Firmen hohe liquide Mittel Nicht nur wegen Konjunktursorgen horten deutsche Unternehmen rekordhohe Bargeldbestände. Susanne Toren

Quelle: Freshfields Corporate Cash Barometer 2022

Allein in Deutschland haben Unternehmen ihre liquiden Mittel auf 765 Mrd. € aufgestockt – gemäss Statistiken der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rekordstand ist damit noch einmal fast 50 Mrd. € höher als im Vorjahr (vgl. Chart).

Die Gründe für diesen rekordhohen Bestand an Bargeld und kurzfristigen Einlagen liegen zum einen in Rezessionssorgen, die zuvor bei vielen Unternehmen dominierten. Insbesondere energieintensive Industriebranchen halten sich nach wie vor mit Investitionen zurück und drücken umgekehrt auf die Kostenbremse. Der deutsche Ifo-Index zeigte zuletzt immerhin Verbesserungen bei den Geschäftserwartungen der Unternehmen für 2023.

Zum anderen horten etliche Firmen auch liquide Mittel, um in den nächsten Jahren in die grüne Transformation ihrer Betriebe zu investieren. Der Anteil der Firmen, die freiwillig oder weniger freiwillig in energieeinsparende Technologien, aber auch in Cybersecurity und künstliche Intelligenz investieren, dürfte recht hoch sein – wie die erstaunlich robust bleibenden Investitionszahlen dies- und jenseits des Atlantiks andeuten.

