Systemrisiken an den Finanzmärkten – Mit dem Ausverkauf nimmt das Systemrisiko zu Der IWF warnt vor Risiken durch offene Investmentfonds mit illiquiden Assets. Susanne Toren

Der Internationale Währungsfonds (IWF) befürchtet einen Anleger-Run aus Fonds mit illiquiden Vermögenswerten. Bild: Christian Rummel/Getty Images

Nicht erst seit den jüngsten Verwerfungen am britischen Anleihenmarkt, die selbst am amerikanischen Obligationenmarkt zu spüren waren, werden immer häufiger Systemrisiken thematisiert. Mal ist es der Immobilienmarkt in Ländern wie den USA, Deutschland oder Neuseeland. Ein anderes Mal schüren Kursverluste bei Credit Suisse Ängste vor einem neuen «Lehman-Vorfall». Dank strenger Regulierung und Überwachung dürften heutzutage von Geschäftsbanken kaum mehr Systemrisiken ausgehen, erklärt Karsten Junius, Chefvolkswirt der Basler Bank J. Safra Sarasin.