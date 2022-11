Aufgefallen im Ausland – Mit der Heimat verbunden Wer mit Schweizer Pass im Ausland wohnt, hat weiterhin politische Rechte hierzulande. Sie auszuüben, ist jedoch nicht immer einfach. Mara Bernath

Für die Versendung der Abstimmungscouverts an Auslandschweizer ist die Gemeinde zuständig, in der die betreffende Person zuletzt gewohnt hat. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Schweiz stimmt ab an diesem Sonntag. Aber nicht nur in der Schweiz lebende Personen werden um Stimmabgabe ge­beten: Wer volljährig und im Besitz des Schweizer Passes ist, hat politische Rechte – unabhängig davon, ob er jemals in der Schweiz gelebt hat oder nicht.

Damit unterscheidet sich die Schweiz von ihrem grössten und ihrem kleinsten Nachbarland. Personen mit einem deutschen Pass dürfen nur dann an den Bundestagswahlen teilnehmen, wenn sie auch einmal in Deutschland gelebt haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre her ist. Noch strenger ist Liechtenstein. Dort verlieren die Bürger ihr politisches Wahl- und Stimmrecht, sobald ihr Wohnsitz nicht mehr im Fürstentum registriert ist.

Aber auch Schweizer Bürger werden nicht überall gleich behandelt. Da die ­Organisation von Wahlen und Abstimmungen Sache der Kantone ist, sind die Bestimmungen uneinheitlich. Hatte man vor dem Auswandern den Wohnsitz in Graubünden, dem Tessin, Bern, Genf, Basel-Landschaft oder sechs weiteren Kantonen, behält man nach dem Wegzug die meisten Rechte: Man darf nicht nur bei eidgenössischen Abstimmungen mitentscheiden, wie es im Auslandschweizer­gesetz vorgesehen ist, sondern auch bei kantonalen Vorlagen sein Ja oder Nein auf den Stimmzettel schreiben.

In den grün markierten Kantonen dürfen Auslandschweizer an kantonalen Abstimmungen und Wahlen teilnehmen, in den gelb markierten dürfen sie nur bei der Ständeratswahl mitbestimmen, und in den grau markierten beschränken sich ihre politischen Rechte auf eidgenössische Abstimmungen und die Nationalratswahlen. Quelle: EDA info

Das gilt, sofern die Abstimmungsunterlagen in der neuen Heimat auch ­ankommen. Während eine Schweizerin in München das Wahlbüchlein mit Unterlagen jeweils bis zu zwei Wochen vor ihrem ehemaligen Nachbarn in Zürich erhält, haben es Menschen, die weiter in die Ferne gezogen sind, schwieriger. Eine Schweizerin mit Wohnsitz in Delhi berichtet, dass ihr Abstimmungscouvert jeweils kurz vor oder nach dem Abstimmungssonntag bei ihr in Indien eintrifft – in jedem Fall zu spät, damit der Brief es rechtzeitig zurück in die Schweiz schafft. Damit ist sie nicht allein. Besonders in Lateinamerika und im südlichen Afrika treffen die Unterlagen oft zu spät ein.

«Die erste Priorität der Auslandschweizer ist seit vielen Jahren die effektive ­Ausübung ihrer demokratischen Rechte als Stimmbürger», sagt Filippo Lombardi, ehemaliger CVP-Ständerat und heute ­Präsident der Auslandschweizer-Organisation SwissCommunity. «Dies kann nur mit E-Voting gesichert werden.» Trotz der klaren Position von SwissCommunity ­sowie Politikern und Organisationen in der Schweiz, die auf digitale Stimmabgabe drängen: Beim E-Voting geht es nicht vorwärts, sondern rückwärts. Pilotprojekte wurden eingestellt. Die Versuche haben zudem gezeigt, dass selbst der Weg über das E-Voting «postalisch behindert» war, wie SwissCommunity es ausdrückt: Der persönliche Code für das E-Voting wurde brieflich verschickt.

Dabei leben mehr Menschen mit Schweizer Pass im Ausland als in den ­allermeisten Kantonen: 788 000 waren es im vergangenen Jahr. Nur die Kantone Bern und Zürich zählen mehr Ein­wohner. ­Direkt im Parlament vertreten, wie es zum Beispiel Frankreich und Italien ihren Bürgern im Ausland gewähren, sind die Auslandschweizer jedoch nicht. «Das ist vielen ein grosses Anliegen», sagt Lombardi. «Aber für die Schaffung eines virtuellen 27. Kantons braucht es eine Verfassungsänderung, und wir sind uns bewusst, dass dies noch sehr lange dauern könnte.»

Bis dahin dürfen Auslandschweizer Nationalräte wählen für den Kanton, in dem sie zuletzt gewohnt haben – oder für den Heimatkanton, falls sie nie in der Schweiz gelebt haben. Nur in zwölf Kan­tonen dürfen die Auslandschweizer auch bei den Ständeräten mitentscheiden.

Bis zu den Wahlen 2023 dauert es ein knappes Jahr, und auch bis zum nächsten Abstimmungscouvert müssen sich Auslandschweizer aus Zürich, Aargau, Waadt und der Mehrheit der Kantone eine Weile gedulden: Erst im Juni stehen wieder eidgenössische Abstimmungen auf dem Programm. Hoffen wir, dass die Unterlagen rechtzeitig eintreffen.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

