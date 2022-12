Private Equity im Gesundheitsbereich – Mit E-Rezepten gegen steigende Gesundheitskosten Mit Knieschmerzen zur Ärztin gehen, ohne das Haus zu verlassen? Die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs macht das bald möglich. Investoren wollen an diesem Transformationsprozess teilhaben. Jonathan Progin

Damit sich digitale Plattformen im Gesundheitswesen durchsetzen, braucht es das Vertrauen von Personen, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Bild: SDI Productions/Getty Images

Steigende Gesundheitskosten sind nicht nur in der Schweiz ein Problem. Auch in unseren Nachbarstaaten sind die Gesundheitsausgaben in der letzten Dekade gestiegen. Und in den USA machen sie schon bald ein Fünftel des BIP aus. Kein Wunder suchen Politik und Wirtschaft händeringend nach Ideen für Kostensenkungen. Eine besonders vielversprechende Idee ist die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs. Darin liegt ein riesiges Potenzial, die Kosten in diesem stark fragmentierten Wirtschaftsbereich zu senken.