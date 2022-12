Unternehmen mit China-Exposure – Mit europäischen Aktien auf die Erholung in China setzen Die Null-Covid-Politik ist schneller beendet worden als gedacht. Analysten hoffen auf positive Konjunkturimpulse – was auch europäischen Titeln Auftrieb geben würde. Alexander Trentin

Einkaufszentrum in Peking: Mit der Aufhebung von Coronamassnahmen könnte sich der Konsum erholen. Das wäre gut für europäische Luxustitel. Bild: AP Photo/Andy Wong via KEYSTONE

Der Ausblick von so manchem Finanzinstitut aufs kommende Jahr ist schon hinfällig. So heisst es bei der Bank ING noch, dass man für das erste Halbjahr von sporadischen Lockdowns in China ausgeht. Doch auch wenn die weitere Entwicklung in der Volksrepublik unsicher bleibt, scheinen solche Lockdowns der Vergangenheit anzugehören.