Klimaneutrale Schifffahrt – Mit grünem Wasserstoff über den Fjord In Norwegen hat die erste klimaneutrale Fähre der Welt den Betrieb aufgenommen. Rainer Weihofen

Die 82 Meter lange Fähre «Hydra» überquert klimaneutral den norwegischen Jøsenfjord. Bild: ZVG/Norled

Die Schifffahrt emittiert rund eine Gigatonne Kohlendioxid (CO₂) pro Jahr. Das ist fast so viel wie Japan, das hinter China, den USA, Indien und Russland den fünften Platz in der Rangliste der CO₂-Emittenten einnimmt. Die Schiffe verschmutzen zudem die Luft mit Schwefeloxid, Stickoxid, Feinstaub und Russ, was vor allem in Hafenstädten und an stark befahrenen Küstenabschnitten Mensch und Natur stark belastet.