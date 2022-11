Die Republikanische Partei hat in den amerikanischen Zwischenwahlen schlechter abgeschnitten als erwartet. Dabei haben die Kandidaten, die am engsten mit dem ehemaligen Präsidenten und Möchtegernkandidaten für 2023 Donald Trump verbunden sind, am stärksten verloren. Das Ausbleiben der erwarteten «roten Welle» könnte die Partei endlich zur Einsicht führen, dass Trump in Bezug auf Wahlen eine Belastung ist.

Trumps Wirtschaftspolitik hatte auf das schlechte Abschneiden der Partei keinen besonderen Einfluss. Aber sie hat sicherlich auch nicht geholfen: Seine Art wirtschaftspolitischen Handelns beruht auf falschem Populismus und leeren Versprechen für die Arbeiterschaft – als ob Wut und Klagen ein gleichwertiger Ersatz für höhere Löhne und bessere Möglichkeiten seien.

Als er noch Präsident war, half Trump den typischen Arbeitnehmern und Haushalten kaum. Dass er 2017 die Unternehmenssteuern gesenkt hat, hat Anreize zur Produktivitätssteigerung gegeben, die einen Aufwärtsdruck auf die Löhne erzeugen, aber diesen Vorteil hat er durch seinen destruktiven, investitionsschädigenden Handelskrieg zunichtegemacht. Darüber hinaus hat der Handelskrieg die Beschäftigung in der Produktion verringert – also wurde noch nicht einmal dieser bevorzugten Wählergruppe geholfen.

Wirtschaftliche Chancen eröffnen

Amerikanische Arbeitnehmer und Haushalte wollen Zugang zu mehr und besseren Beschäftigungsmöglichkeiten, niedrigere Medikamentenpreise, mehr Effizienz und Innovationen im Gesundheitssystem und bessere Schulen. Stattdessen bot Trump populistische Parolen, womit er die Wut und die Angst ausbeutete, die aus dem langen Abbau der Produktionsjobs, der langsamen Erholung von der Finanzkrise des Jahres 2008, der grossen Rezession und kulturellen Differenzen entstanden sind.

«Ergebnisse, die zu dauerhaftem politischen Erfolg führen, werden nicht durch Industriepolitik, Protektionismus und die Fixierung auf Produktionsjobs erreicht.»

Es ist höchste Zeit für die Republikaner, die Richtung zu wechseln. Dauerhafter politischer Erfolg baut auf einer Grundlage solider und effektiver Massnahmen auf, von denen die Öffentlichkeit merkt, dass sie ihre wirtschaftliche Lage verbessern. Die Grand Old Party braucht eine wachstums- und beteiligungspolitische Agenda für die Zeit nach Trump.

Ein solches Programm muss darauf beruhen, die traditionellen Verpflichtungen ökonomischer Konservativer zu vermitteln – gegenüber dem freien Unternehmertum, individueller Freiheit, persönlicher Verantwortung und wirtschaftlichen Chancen. Ausserdem muss es konkrete Lösungen für echte wirtschaftliche Probleme bieten.

Fortbildung fördern

Dies bedeutet nicht, die Konzentration der Trump-Ära auf die Arbeiterklasse rückgängig zu machen. Aber es bedeutet, der arbeitnehmerfreundlichen Rhetorik tatsächliche Massnahmen folgen zu lassen.

Zu diesen Massnahmen sollte auch die Ausweitung der föderalen Lohnsubventionen gehören – wie der Einkommenssteuersenkungen, die die Armut verringern und die Beschäftigung steigern, indem sie die Arbeit lohnender machen. Durch angebotsseitige Reformen im kommerziellen Kinderbetreuungssektor könnten die Konservativen die Preise senken und den Zugang zu solchen Diensten verbessern, wodurch es für Eltern einfacher wird zu arbeiten.

Gut geplante Fortbildungsprogramme, die fachberufliche Fähigkeiten und «Soft Skills» entwickeln und sie durch Arbeitsvermittlung, Bindungsmassnahmen und Training der allgemeinen Lebensfähigkeiten ergänzen, haben erwiesenermassen zu erheblichen und dauerhaften Einkommenssteigerungen geführt. Für eine arbeitnehmerfreundliche Partei sollte es an oberster Stelle stehen, diese Programme auszuweiten.

Nationalismus hilft nicht

Die verheerenden Folgen der pandemiebedingten Lernverluste durch geschlossene Schulen und Online-Unterricht könnten durch längere Schultage und ein längeres Schuljahr ausgeglichen werden. Dies würde auch den Eltern die Arbeit erleichtern. Und es wäre arbeitnehmerfreundlich: Stärkt man heute die Fähigkeiten der Schüler, werden die Arbeitnehmer in Zukunft produktiver und können höhere Löhne fordern.

Dieses Programm bietet auch Raum dafür, populistische und elitenfeindliche Tendenzen zu berücksichtigen: Die Macht der Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt, wettbewerbsbeschränkende Klauseln in Arbeitsverträgen und berufliche Lizenzanforderungen geben grossen und etablierten Unternehmen einen Vorteil gegenüber Arbeitnehmern. Diese Einschränkungen der Freizügigkeit sollten verringert werden.

Für zukünftiges Wirtschaftswachstum brauchen die USA mehr Arbeitnehmer – darunter auch solche aus dem Ausland. Darüber, wie viele Green Cards und Arbeitsvisa die USA jährlich erteilen sollten, kann natürlich diskutiert werden, aber der Trump’sche Nationalismus dämonisiert Fremdarbeiter und hängt der Freiheitsstatue letztlich ein Schild um den Hals, auf dem steht, «Einwanderer, spart euch die Mühe». Dies schwächt Amerikas Position als bevorzugtes Ziel vieler ehrgeiziger, risikofreudiger und hart arbeitender Menschen aus aller Welt.

Einkommensneutrale Steuerreform

Über Massnahmen für Arbeitnehmer hinaus sollten die Konservativen auch ein Programm für langfristigen Wohlstand aufstellen. Dies sollte sich nicht auf defizitfinanzierte individuelle Einkommensteuerkürzungen konzentrieren, sondern eher auf eine einkommensneutrale Steuerreform, die die wirtschaftliche Effizienz verbessert und «Schattenausgaben» wie die Abschreibung der Hypothekenzinsen verringert, die in allen Steuerklassen möglich ist und Haushalte mit hohem Einkommen überproportional bevorzugt.

Die auslaufenden Vorschriften des Trump’schen Steuergesetzes von 2017, die unternehmerische Investitionen begünstigen, sollten verlängert werden, um Produktivität, Löhne und Wirtschaftswachstum zu erhöhen. Und um Investitionen und neue Erfindungen zu fördern, die dauerhaft den Wohlstand verbessern, sollten die Konservativen zusätzliche Anreize für Forschung und Entwicklung geben sowie die Grundlagenforschung staatlich unterstützen.

Zukunft gestalten statt Vergangenheit verklären

Ergebnisse, die zu dauerhaftem politischen Erfolg führen, werden nicht durch Industriepolitik, Protektionismus und die Fixierung auf Produktionsjobs erreicht. Ausserdem führen diese Massnahmen weder zu langfristigem Wohlstand, noch lösen sie die akuten Probleme der Arbeitnehmer und der Haushalte.

Es wurden genug Mauern gebaut. Es gab genug Symbolpolitik und leere Rhetorik. Und ebenso wenig bringt uns die Sehnsucht nach einer eingebildeten Vergangenheit weiter. Die Republikaner sollten das Wirtschaftswachstum fördern, statt seine Bedeutung herunterzuspielen. Sie sollten keine Opferhaltung fördern, sondern die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben. Und sie sollten keine Angst vor der Zukunft haben, sondern ihr optimistisch entgegenblicken.

