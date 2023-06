Hot Corner – Mit Zelda siegen Das neueste Videospiel von Nintendo feiert Erfolge. Davon sollte mittelfristig die Aktie profitieren. Thorsten Riedl

Link kämpft im Videospiel «The Legend of Zelda» seit vierzig Jahren um eine bessere Welt. Der neueste Serientitel stösst auf eine positive Resonanz. Bild: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Seit vierzig Jahren kämpfen Link und Zelda gegen Ganon. Sagt Ihnen nichts? Es geht um das Videospiel «The Legend of Zelda», eine der wichtigsten Spielemarken für die japanische Nintendo (Tokio: 7974.T, 6157 Yen, Börsenwert 7,2 Bio. Yen, umgerechnet 46 Mrd. Fr.), die hinter der Zelda-Serie steht. Im Mai ist die jüngste Version erschienen: «Tears of the Kingdom». Fachmedien sind so begeistert wie Fans. Das könnte sich für Nintendo auszahlen.