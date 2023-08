Mitbewerber für Glencore – Möglicher weiterer Interessent an Tecks-Kohlegeschäft Am Übernahmekampf um die Kohlesparte des kanadischen Unternehmens könnte sich laut Bloomberg auch bald die indische JSW Steel beteiligen.

Die indische JSW Steel soll Interesse am Kohlegeschäft der kanadischen Teck haben. Damit bekäme Glencore einen weiteren Mitbewerber im Übernahmekampf, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen am Donnerstag schrieb.



Demnach versucht JSW Steel ein Konsortium zusammenzustellen, um eine Beteiligung von 75% am Kohlegeschäft von Teck zu erwerben. Dieses Geschäft wollte Teck ursprünglich unter dem Dach von «Elk Valley Resources" aus dem Unternehmen abspalten, gab diesen Plan aber wenig später wieder auf.

Glencore bot den Teck-Aktionären im Juni eine Auswahl zwischen einer Barauszahlung von 8,2 Mrd. $ oder einem Anteil am künftigen kombinierten Kohlegeschäft an. Der Verwaltungsrat lehnte diese Offerte jedoch ab.



Glencore wiederum halte an seinem Interesse fest. So habe das Unternehmen etwa 2 Mrd. $ zurückgestellt, die ansonsten an die Aktionäre geflossen wären, schreibt Bloomberg weiter. Weder Glencore noch Teck wollten gegenüber Bloomberg zu der Sache Stellung beziehen.

