Börsengang – Mobileye-IPO ein voller Erfolg Die Intel-Tochter aus Israel ist als Entwickler von Fahrerassistenzsystemen tätig und hat einen spektakulären Handelsstart hingelegt.

Beim voraussichtlich letzten grossen Börsengang des Jahres reissen sich Anleger um Mobileye. Bild: Michael Nagle/Bloomberg

Für Aufsehen sorgte der Börsengang von Mobileye , einer israelischen Tochter des Intel -Konzerns. Das Unternehmen entwickelt Fahrerassistenzsysteme, die Warnungen zur Vermeidung und Verminderung von Kollisionen bereitstellen. Der Ausgabepreis je Aktie lag mit 21 $ bereits über der angepeilten Preisspanne. An der Börse schnellte der Kurs dann in der Spitze bis auf knapp 30 $ nach oben, das waren gut 40% mehr als der Ausgabepreis. Aus dem Handel gingen die Titel bei 28.97 $.

Intel hatte Mobileye 2017 für 15,3 Mrd. $ übernommen. Das 1999 gegründete Unternehmen, das mit fast 14’000 Mitarbeitern der grösste Arbeitgeber in der Hightech-Industrie Israels ist, konkurriert mit Nvidia und Qualcomm um den Platz im Cockpit der Autohersteller. Anders als die Rivalen bietet Mobileye ein kamerabasiertes System an, das beim Fahren unterstützt. Bisher nutzen die Israelis keine Intel-Chips, sondern arbeiten mit TSMC zusammen. In einem nächsten Schritt will Mobileye in den USA 2024 selbstfahrende Autos auf die Strassen bringen. Die Fahrzeuge mit bis zu 14 Sitzen sollen in Städten als Shuttles ein gesetzt werden.

