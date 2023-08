Halbjahreszahlen – Mobimo wegen Abwertung mit Gewinnrückgang Das Immobilienunternehmen hat im ersten Halbjahr unter anderem wegen einer Abwertung auf den Anlageliegenschaften weniger verdient, ist aber zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.

Der Wert des gesamten Immobilienportfolios von Mobimo betrug per Ende Juni 2023 unveränderte 3,7 Mrd. Fr. Bild: Christian Beutler/Keystone

Mobimo hat im ersten Halbjahr weniger Gewinn erzielt. Schuld daran ist unter anderem eine Abwertung auf den Anlageliegenschaften. Operativ lief es der Immobilienfirma indes besser als im Vorjahr. Für das laufende Jahr ist Mobimo zuversichtlich, die Ziele zu erreichen.

In den Monaten Januar bis Juni stieg der Mieterfolg um 7,3% auf 64,4 Mio. Fr., wie Mobimo am Freitag mitteilte. Mobimo begründet das Wachstum unter anderem mit einer marktorientierten Bewirtschaftung sowohl laufender als auch neuer Mietverhältnisse.



Der Ertrag aus Entwicklung und Verkauf stieg auf 9,0 von 3,8 Mio. Fr. im Jahr zuvor. Dagegen war der Erfolg aus Neubewertungen negativ, nämlich -9,3 Mio. Fr. Im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Plus von 31,5 Mio. Fr.



Daraus resultiert ein Gewinn (exkl. Neubewertungen), der mit 43,1 Mio. Fr. um 10,2% höher ist als im Vorjahr. Inklusive Neubewertungen ging der Gewinn dagegen auf 34,3 Mio. Fr. (VJ 63,5 Mio.) zurück.



Der Wert des gesamten Immobilienportfolios betrug per Ende Juni 2023 unveränderte 3,7 Mrd. Fr. und der Leerstand belief sich auf 4,2% nach 4,3% per Ende 2022.



Mit den Ergebnissen hat Mobimo die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.

Zuversichtlicher Ausblick

Nach dem guten operativen Ergebnis im ersten Halbjahr gibt sich Mobimo für das zweite Halbjahr zuversichtlich, die Anfang Jahr kommunizierten Erwartungen zu erreichen, heisst es weiter. Die Strategie bewährt sich und mit deren Umsetzung ist man auf Kurs. Mobimo steigere den Mietertrag im Bestand sowie mit den neuen Projekten und sichere Entwicklungsgewinne mit dem Verkauf von Stockwerkeigentum und Projekten. Man sei grundsätzlich offen für Zu- und Verkäufe - jedoch ohne Zeitdruck.



Um die Mieterträge zu steigern, hat Mobimo die vorwiegend indexierten Gewerbemieten der Teuerung angepasst. Die am 1. Juni 2023 angekündigte Erhöhung des Referenzzinssatzes werde zusammen mit dem Teuerungs- und Kostenausgleich an die Mieterschaft weitergegeben.

AWP

