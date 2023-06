Getestet – MoGo 2 Pro Als mobilen Beamer bewirbt Hersteller Xgimi den MoGo 2 Pro. Leider fehlt im Vergleich zum Vorgänger nun der Akku. Thorsten Riedl

Schön kompakt ist der MoGo 2 Pro, wiegt auch nur rund ein Kilogramm. Bild: ZVG

Die zweite Version eines Produkts muss nicht immer die bessere sein. Der Projektorspezialist Xgimi beweist das eindrücklich mit dem MoGo 2 Pro. Der jüngste Beamer soll dank kompakten Massen und geringem Gewicht wie der Vorgänger als mobiler Beamer dienen. Allerdings fehlt der zweiten Version der Akku, dafür ist der Preis ordentlich gestiegen. Schade.

In China gehört Xgimi, gegründet 2013, zu den Marktführern bei Projektoren. Seit 2021 sind die Aktien des Unternehmens an der Börse zu haben. Es folgte die internationale Expansion. In Sachen Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen am MoGo 2 Pro. Mit seinen Massen von 16×12×11 Zentimetern passt der Beamer in den Rucksack. Das Gewicht von knapp mehr als einem Kilogramm stört auch nicht. Dank Gummiring auf der Unterseite steht er stabil. Ein Stativgewinde fehlt auch nicht.

Auf der Oberseite findet sich nur ein Knopf zum Ein- und Ausschalten. Bedient wird das Gerät über die mitgelieferte Fernbedienung. Dank vorinstalliertem Android TV gelingt das auch technischen Laien. Viele Apps können aus dem Play Store geladen werden. Leider lässt sich wie bei anderen Xgimi-Projektoren auch beim MoGo 2 Pro ausgerechnet Netflix nur umständlich auf das Gerät laden. Im Betrieb ist der Lüfter erfreulich leise. Gut auch der Sound: Die Lautsprecher lässt Xgimi von der Samsung-Tochter Harman Kardon abstimmen. Über Bluetooth kann eine externe Soundbox angeschlossen werden. Das Bild ist scharf. Dank Trapezkorrektur stellt sich der MoGo 2 Pro schnell auf verschiedene Flächen ein, berücksichtigt sogar Hindernisse wie ein Regal. Sehr praktisch.

Der MoGo 2 Pro ist im Vergleich zum Vorgänger etwas heller geworden. Allerdings reichen die 400 ISO Lumen in der Praxis nicht, um auch in helleren Räumen angenehm zu schauen. Ohne Jalousie geht nicht viel. Endgültig zur Abwertung führt das Fehlen eines Akkus, ein No Go für einen mobilen Beamer. Der Vorgänger hatte noch eine interne Batterie, die bis zu zwei Stunden gehalten hat. Beim 2 Pro funktioniert das nur über eine externe Powerbank, die mindestens 65 Watt unterstützen muss – also noch einmal mit mindestens 50 Fr. zu Buche schlägt. Dazu kommt der Preis für den Beamer mit 600 Fr., 100 mehr als für die erste Version. Wem es gelingt, den Vorgänger zu ergattern, der macht den besseren Deal.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.