Moldova ist das vielleicht vergessenste Land Europas. Ein kleiner, mausarmer, wehrloser Binnenstaat, eingeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine. Zu allem Elend führt der Name «Republik Moldau», auch Moldawien, häufig zu Verwechslungen mit dem böhmischen Elbe-Zufluss, daher sei hier Moldova verwendet. Die Regierung in Chisinau steuert auf das Fernziel Europäische Union zu – eine andere politische und wirtschaftliche Option hat sie nicht. Wenigstens keine attraktive: Eine Vereinigung mit Rumänien wäre für die slawischen und turksprachigen Minderheiten inakzeptabel; damit wäre eine rumänische Moldau zudem automatisch Nato-Gebiet, was aussenpolitisch heikel ist. Heim-ins-russische-Reich wiederum wäre höchstens für einen Teil der nationalen Minderheiten genehm.

Medienberichten zufolge soll Moskau in jüngster Zeit in der ohnehin wackligen Republik auf allerlei Weise Unruhe stiften. Verlässliches Nachprüfen ist unmöglich, doch ins Bild passen würde es schon. Moldova hatte bislang Glück im Unglück, nicht in Putins Eroberungsfeldzug einbezogen worden zu sein.

Hätte nämlich der vom Landräuber im Kreml angeordnete Überfall besser geklappt und wäre der Vorstoss auf die ukrainische Hafenstadt Odessa gelungen, dann wäre es für die russischen Regimenter anschliessend ein Leichtes gewesen, die Lücke nach Transnistrien zu schliessen: Das ist ein völkerrechtlich zwar zu Moldova gehörender, faktisch jedoch abtrünniger Landstreifen auf der linken Seite des Dnjestr (rumänisch Nister). Der grösste Teil Moldovas liegt zwischen diesem Fluss im Osten und dem Pruth im Westen.

Jenseits des Dnjestr, wo vor allem Slawen wohnen, hat sich eine sowjetisch-museale Staatskarikatur eingerichtet, die von einer russischen Garnison gesichert wird. Die «Hauptstadt» ist Tiraspol, als Währung gilt der transnistrische Rubel, den vornehmlich das Porträt des zaristischen Feldherrn Alexander Suworow ziert, dem Gründer der damaligen Festung Tiraspol. Zu Napoleons Zeiten zog er mit seinem Heer über Schweizer Alpenpässe.

Verwickelte Geschichte

Es kann kaum einen begründbaren Zweifel daran geben, dass Putin (dessen einzige verbliebene Berater nunmehr Peter der Grosse, Katharina die Grosse und Iwan der Schreckliche sein sollen, wie ein eher beklemmender Scherz lautet) in sein grosses vaterländisches Design auch das faktische Protektorat Transnistrien einbezogen hat – mindestens; auch für Kern-Moldawien, wo die Bevölkerung mehrheitlich rumänisch ist, hätte der Kreml irgendwelche Irredenta geltend machen können. Schon die Zaren, auch die roten, hatten sich das Gebiet immer wieder angeeignet: 1769, 1812, 1940, dann wieder 1944.

«Sollte es Putin, vielleicht in der nun befürchteten Frühlingsoffensive, gelingen, am Schwarzen Meer nach Odessa und darüber hinaus vorzustossen, wäre Moldova wohl das nächste Opfer.»

Die Geschichte der flachen Lande jenseits der Karpaten, an den fast parallel von Nordwesten nach Südosten strömenden Flüssen Sereth, Pruth, Dnjestr und Bug, ist ausserordentlich verwickelt. Hier trafen bzw. treffen die Interessen der Moldauer bzw. Rumänen selbst, der Osmanen, Russen, Deutschen und Habsburger aufeinander. Es ging über Epochen hin und her, und zwar blutig. Es wurde vertrieben, verschleppt und vernichtet.

Wer vor etwas über hundert Jahren in Kischinjow geboren wurde, war Untertan des Zaren, nach dem Ersten Weltkrieg, in Chisinau, Bürger des Königreichs Rumänien (um es noch komplizierter zu machen: Die Rede war damals weniger von Moldova als von Bessarabien, was vom walachischen Fürsten Basarab herrührt). Stalin schuf in der Zwischenkriegszeit östlich des Dnjestr eine moldawische Gebietseinheit, streckenweise deckungsgleich mit dem heutigen Transnistrien, was bereits seine Absicht auf «Wiedervereinigung» offenlegte.

1940 holte sich der rote Tyrann Stalin, damals mit dem braunen Bruder im Ungeiste Hitler handelseins, Bessarabien unter den üblichen Vorwänden denn auch zurück; die Leute wurden zwangsweise Sowjetbürger. Dort angesiedelte Deutsche übrigens zogen westwärts ins Dritte Reich, unter ihnen die Eltern des späteren Bundespräsidenten Horst Köhler. Doch 1941 griff der «Führer» die Sowjetunion an.

Das mit Hitler verbündete Königreich Rumänien unter Führung des Marschalls und «Conducators» Antonescu ergriff die Gelegenheit zur Grenzkorrektur, und von 1941 bis 1944 war das ganze Gebiet bis zum Bug rumänisch, einschliesslich Odessas – also weit hinaus über ethnisch bzw. sprachlich rumänische Gegenden. 1944 kehrte dann die Rote Armee zurück und etablierte die heute noch gültige Grenze zu Rumänien; wer in Moldova überlebt hatte, war nun wieder Sowjetbürger, bis 1991. Wer dortzulande als Kind des Ersten Weltkriegs solange durchgestanden hatte, wurde als Mittsiebziger Bürger Moldovas. Der fünfte Staatswechsel zu Lebzeiten.

Risiko für Rumänien

Das kommunistische Regime, das nach dem Krieg die «Volksrepublik» Rumänien installiert hatte und trotz des ideologiekonformen Absingens der «Internationale» stets unverbrüchlich nationalistisch gestimmt war, musste Jahrzehnte lang aufs Maul hocken und auf jeden Gedanken an Moldova verzichten; die Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik war Teil der übermächtigen «Brudernation» UdSSR. Allerdings wagte es Ceausescu (der sich in späteren Jahren ebenfalls Conducator nannte) bereits 1983, des 27. März 1918 zu gedenken, des Tages, an dem das Königreich Rumänien die Lande zwischen Pruth und Dnjestr einst annektiert hatte.

Als Michail Gorbatschow in den Achtzigerjahren etwas politische Frischluft zuliess und die unter Breschnew praktizierte (heute von Putin imitierte) Knechtung der Leute allmählich sein liess, tauchte in Moldova sogleich die blau-gelb-rote Trikolore Rumäniens wieder auf. Jahrzehnte der Russifizierung und kommunistischen Indoktrinierung hatten das Nationalgefühl zwar unterdrückt, doch nicht beseitigt: Der erstrebte einheitliche «Sowjetmensch» war, wenigstens an den Rändern des Imperiums, eine Fiktion geblieben. Heute sind die Flaggen der faktisch zwei rumänischen Staaten fast gleich, die Sprache ist dieselbe, Moldova hat das kyrillische Alphabet zugunsten des lateinischen abgeschafft; Transnistrien selbstredend nicht.

Sollte es Putin, vielleicht in der nun befürchteten Frühlingsoffensive, gelingen, am Schwarzen Meer nach Odessa und darüber hinaus vorzustossen, wäre Moldova wohl das nächste Opfer. Das hätte auch geostrategische Implikationen: Eine Unterwerfung dieses souveränen Staats, auch eine allenfalls notdürftig kaschierte, mit Einsetzung eines moskaufreundlichen Regimes in Chisinau, würde diesen Puffer zwischen den russischen Streitkräften und denjenigen der Nato beseitigen. Sie stünden sich am Pruth sowie im Donaudelta unmittelbar gegenüber. Besonders für Rumänien wäre eine solche Entwicklung existenzbedrohend. Dann müssten im Westen immerhin auch die letzten erstaunlich zählebigen Illusionen über Putins Politik verflogen sein. Müssten.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.