Einschätzung von Rupen Boyadjian um 6.55 Uhr

Der Jahresabschluss und der Ausblick auf das neue Jahr sehen für Molecular Partners bei den Ausgaben praktisch gleich aus wie vor einem Jahr. Das Biotech-Unternehmen, das mit seinen antikörperähnlichen Darpins vor allem in der Onkologie aktiv ist, hat wie im Vorjahr rund 73 Mio. Fr. ausgegeben. Im laufenden Jahr lautet die Vorgabe auf 70 bis 80 Mio., davon 9 Mio. aktienbasiert – genau wie der Ausblick zu Beginn des Vorjahres. Dank einer Zahlung über 150 Mio. Fr. von Novartis für ein potenzielles Coronamedikament sowie 30 Mio. für eine Zusammenarbeit in Radioligandentherapien haben die Einnahmen jedoch 180 Mio. Fr. höher gelegen als im Vorjahr. Die flüssigen Mittel haben sich auf 249 Mio. Fr. fast verdoppelt. Das reicht gemäss Molecular bis zum Jahr 2026. An der Börse geniesst Molecular inzwischen aber wenig Kredit. Sie wird dort mit weniger bewertet, als sie an Cash hält: 194 Mio. Fr. In neunzehn Jahren Unternehmensgeschichte und neun Jahren an der SIX sind mehrere Projekte gescheitert oder haben zu wenig überzeugt, als dass sich ein Käufer für die Weiterentwicklung hätte finden lassen. Molecular muss nun umso dringender zeigen, dass ihre Darpin-Technologie überhaupt ein marktfähiges Produkt schaffen kann. Zurzeit sind zwei Kandidaten lediglich in Phase I. Bis der endgültige Beweis erbracht ist, wird es auch im besten Fall wohl noch drei bis vier Jahre dauern. Schon dieses Jahr stehen aber wichtige Tests an. Ein Produktkandidat (MP0317) schliesst die Patientenrekrutierung ab, Verkaufsverhandlungen beginnen. Das bisher komplexeste Molekül, MP0533 gegen eine schwere Form von Blutkrebs, soll bis Ende Jahr zeigen, dass es nicht nur in Mäusen, sondern auch im Menschen wirkt – bei akzeptablen Nebenwirkungen. Bei Molecular darf nun nicht mehr viel schiefgehen. Für Aktionäre bleibt das Risiko hoch.