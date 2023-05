Molecular Partners hat noch keine eigenen Medikamente auf dem Markt. Bild: visualspace/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8 Uhr

Bei Molecular Partners sind die Zahlen zum ersten Quartal so unspektakulär wie immer in letzter Zeit. Die Ausgaben bewegen sich im vorgegebenen Rahmen, die Jahresvorgabe behält das Biotech-Unternehmen bei. Auch die Prognose für den Cash Runway, die Zeit, bis die liquiden Mittel erschöpft sind, bleibt. Die Reserve, die per Ende März 232,4 Mio. Fr. erreicht hatte, soll bis zum Jahr 2026 reichen. Aktionäre müssen sich unmittelbar also keine Sorgen machen, zumal Molecular zusätzlich noch Zahlungen aus dem Verkauf von Lizenzrechten erhalten könnte. Die Entwicklungsprogramme schreiten den Angaben zufolge planmässig voran. Sind sie erfolgreich, will Molecular Partner an Bord holen, zumindest für MP317, das in der klinischen Phase I gegen solide Tumore getestet wird. Detailliertere (erste) Resultate sollen Anfang Juni an einem Fachkongress vorgestellt werden. Vor Ende Jahr sollen auch Daten aus der Phase-I-Studie mit MP533 gegen Blutkrebs vorliegen. Sie dürften im laufenden Jahr das grösste Potenzial haben, den Aktienkurs in die eine oder die andere Richtung zu bewegen. Wie alle Biotech-Titel sind auch Molecular Partners eine riskante Wette.