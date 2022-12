Die neuen Daten bieten eine solide Basis, um den Wirkstoffkandidaten in die Klinik zu bringen. Bild: Getty Images

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.50 Uhr

Molecular Partners hat am weltweit wichtigsten Kongress für hämatologische Onkologie einen Studienerfolg mit dem Kandidaten MP0533 zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie präsentiert, was eine Ehre für das Biotech-Unternehmen ist, zumal sich das Molekül noch in der präklinischen Phase befindet. MP0533, ein Dreifach-Darpin, der gleichzeitig drei Ziele ansteuert und möglichst nur Krebszellen und kein gesundes Gewebe angreifen soll, hat in humanisierten Mausmodellen ein einzigartiges Sicherheitsprofil demonstriert. Demnächst soll der Wirkstoffkandidat die klinische Phase I starten, wo die Sicherheit und die optimale Dosis erstmals am Menschen getestet werden. Für die Indikation akute myeloische Leukämie gibt es derzeit kaum Behandlungsmöglichkeiten. Viele Wirkstoffkandidaten sind in der Vergangenheit aufgrund zu grosser Nebenwirkungen gescheitert. Für Molecular ist der Wirkstoffkandidat nach diversen Rückschlägen extrem wichtig. Ein weiterer Hoffnungsträger (MP0317) befindet sich in Phase I. Sollten beide Kandidaten scheitern, könnte dies das Aus für Molecular bedeuten. Die heutige Nachricht ist daher als Schritt in die richtige Richtung zu werten. Die Aktien dürften allerdings kaum auf den Studienerfolg reagieren. Ein Misserfolg in einer der beiden laufenden Studien hätte hingegen fatale Auswirkungen auf den Kurs.