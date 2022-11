Mehrjähriger Vertrag – Montana Aerospace erhält neuen Auftrag von Airbus Der Flugzeugteilebauer soll für den Flugzeughersteller grosse Strukturteile produzieren.

Der Auftrag umfasst die Lieferung von Strukturbauteilen für Rumpf und Flügel der Modelle Airbus A320 bis A350 mit Bauteillängen von bis zu 18 Metern. Bild: ZVG/Montana Aerospace

Montana Aerospace hat vom Flugzeughersteller Airbus einen neuen Auftrag erhalten. Dieser sieht die Lieferung von Strukturbauteilen für Rumpf und Flügel der Modelle Airbus A320 bis A350 mit Bauteillängen von bis zu 18 Meter vor.



Der mehrjährige Vertrag mit Airbus für die Lieferung dieser Aluminium-Strangpressprofile startet im Jahr 2023, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Hergestellt werden sie in den Aluminium-Grossformatpressanlagen in Rumänien.



Dort haben im laufenden Jahr drei neue Pressen die Testphase durchlaufen. Neben dem Grossformatpresswerk sei auch eine Titanpresse sowie eine Produktionslinie zur Herstellung von nahtlos gefertigten Rohren aus Sonderlegierungen in Betrieb genommen worden. Alle drei Linien sollen 2023 in Serie gehen und künftig einen «wesentlichen Teil zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung beitragen», wie es heisst.



Montana Aerospace befindet sich derzeit in der Endphase eines umfangreichen Investitionsprogramms mit einem Gesamtvolumen von über 600 Mio. €. Neben dem Ausbau und der Entwicklung des Strangpressgeschäfts in Europa wurde in den vergangenen 48 Monaten auch stark in die Entwicklung der One-Stop-Shop-Strategie investiert sowie ins Service- und Produktportfolio im Bereich komplexer, kritischer Komponenten.

AWP

