Montana Aerospace hat die Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung bestätigt. Bild: ZVG/Montana Aerospace

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 7.35 Uhr

Die Zahlen für das erste Quartal hinterlassen einen zwiespältigen Eindruck. Umsatz und bereinigte Gewinnzahlen wachsen stark, doch höhere Abschreibungen und ein schwaches Finanzergebnis führen effektiv zu einem grösseren ausgewiesenen Verlust als im Vorjahreszeitraum. Das Management will 2023 aber definitiv in die schwarzen Zahlen kommen. Es bleibt somit abzuwarten, wie die Zahlen für das erste Halbjahr ausfallen, die erst am 15. August publiziert werden. Das Aufwärtspotenzial der Aktien dürfte deshalb vorerst begrenzt bleiben.