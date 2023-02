Getestet – Motorola Razr 2022 Bei der Neuauflage des legendären Handys macht Motorola vieles richtig. Das Gerät kommt jedoch zu einem stolzen Preis. Thorsten Riedl

Aussen wie innen hat das Moto Razr 2022 zwei hübsche Displays. Foto: ZVG / Motorola

Nachrichten aus vergangener Zeit: Motorola sitzt Nokia auf den Fersen, ist der zweitgrösste Handyproduzent. Die News stammen aus dem Jahr 2005. Und dass Motorola auftrumpfen konnte, liegt vor allem an einem Gerät: dem Razr V3 – dem Klapphandy schlechthin. Wessen Haar heute silbergrau durchzogen ist, der hat bestimmt mal ein Razr in der Hand gehabt. Mit dem Smartphone Razr 2022 versucht ­Motorola an den Erfolg anzuknüpfen.

Allein, Motorola ist kein stolzes US-Unternehmen mehr, sondern eine Marke des Tech-­Konzerns Lenovo aus China. Das muss nicht unbedingt schlimm sein, denn Lenovo gehört zu den Unternehmen der Branche, die ihren ­Ingenieuren Raum für neue Ideen geben – und diese oft auf den Markt bringen. Das Razr-Smartphone ist keine Ausnahme, denn es folgt dem jüngsten Trend, Geräte mit faltbarem Bildschirm zu entwickeln. Zusammengeklappt ist das Razr rund acht mal acht Zentimeter gross und knapp zwei Zentimeter dick. Damit passt es knapp in die Hosentasche, ohne zu stören. Für die Handtasche eignet es sich perfekt. ­Auseinandergefaltet verdoppelt sich das Razr in der Länge, halbiert sich in der Dicke.

Das Gerät hat insgesamt zwei Displays. Auf dem grossen Innenbildschirm macht insbesondere Lesen Freude – das liegt am hervorragenden OLED-Display. Es aktualisiert mit 144 Hertz, so werden Bewegungen flüssig dargestellt. Die Falz des geöffneten Bildschirms ist kaum zu spüren. Bald sollen allerdings Geräte kommen, bei denen der Knick noch weniger auffällt. Wieder zusammengeklappt ist das Razr geschützt. Das Aussendisplay hingegen, ebenso berührungsempfindlich und mit leuchtstarkem OLED, misst 2,7 Zoll, ziemlich klein, aber einige Apps lassen sich starten. So können beim Anstehen an einer Kasse etwa schnell ein paar YouTube-Videos geschaut ­werden – wenn es denn sein muss.

Der Akku hält einen Tag und ist schnell geladen. Alles andere ist Standard, teils gehoben – die Kamera fällt leider in die Mittelklasse. Das ist besonders schade, da das Razr im Handel derzeit 1200 Fr. kostet. Wenn es ein Faltbares sein soll, ist das Razr allerdings ein interessanter Rivale zum Galaxy Flip von Samsung.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.