Twitter im Umbruch – Musk revidiert Behauptungen gegen Apple Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk macht einen Rückzieher in Bezug auf seine Beschuldigungen gegen den iPhone-Konzern.

Der Kurznachrichtendienst versucht derzeit, mithilfe des verifizierten Abo-Modells Twitter Blue das schwindende Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit der Plattform wieder herzustellen. David Paul Morris/Bloomberg

Twitter-Neu-Eigentümer Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook haben ein Missverständnis über eine mögliche Entfernung der Social-Media-Plattform aus dem App Store von Apple ausgeräumt. «Tim hat sehr deutlich gemacht, dass Apple dies nie in Erwägung gezogen hat», schrieb der CEO von Twitter und Tesla am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst. Musk hatte Apple zuvor in einer Reihe von Tweets beschuldigt, Twitter ohne Angaben von Gründen im App Store zu sperren und dass der iPhone-Hersteller seine Werbung auf der Social-Media-Plattform eingestellt habe. Später hatte er Cooks Twitter-Account in einem weiteren Tweet markiert und gefragt: «Was ist hier los?" Twitter und Apple reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme zu Musks letztem Tweet. Apple hat auch auf frühere Tweets von Musk nicht öffentlich reagiert.

Musk hatte sich zuvor auch über die Gebühr von bis zu 30% beschwert, die Apple für In-App-Käufe erhebt. Musk postete in dem Zusammenhang auf Twitter ein Meme, in dem er andeutete, dass er eher bereit wäre, mit Apple «in den Krieg zu ziehen», als die Provision zu zahlen.

Der Kurznachrichtendienst versucht derzeit, mithilfe des verifizierten Abo-Modells Twitter Blue das schwindende Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit der Plattform wieder herzustellen. Das kostenpflichtige Sicherheitszertifikat soll nun am Freitag mit einem Update der App für die iOS-Mobilsoftware von Apple ausgerollt werden. Die Android-Version werde erst zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert.

REUTERS

