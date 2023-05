Genehmigung Hirnimplantatstudie – Musks Hirnimplantatunternehmen erhält Zulassung für Studie am Menschen Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink darf laut der US-Gesundheitsbehörde FDA eine erste klinische Studie am Menschen durchführen.

Neuralink entwickelt ein Gehirnimplantat, das nach eigenen Angaben neurologische Krankheiten heilen und gelähmten Menschen das Gehen ermöglichen könnte. Bild: onathan Raa/NurPhoto/Getty Images

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA offenbar grünes Licht für eine erste klinische Studie am Menschen erhalten. «Dies ist das Ergebnis der unglaublichen Arbeit des Neuralink-Teams in enger Zusammenarbeit mit der FDA und stellt einen wichtigen ersten Schritt dar, der es eines Tages ermöglichen wird, dass unsere Technologie vielen Menschen helfen kann», twitterte Neuralink am Donnerstag (Ortszeit). Die Rekrutierung für die Studie habe noch nicht begonnen, man wolle aber bald mehr Informationen dazu bekanntgeben, teilte das Unternehmen mit. Neuralink entwickelt ein Gehirnimplantat, das nach eigenen Angaben neurologische Krankheiten heilen und gelähmten Menschen das Gehen wieder ermöglichen könnte. Der Antrag des Unternehmens für eine klinische Studie am Menschen wurde von der FDA Anfang 2022 zunächst wegen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Implantats abgelehnt. Die Behörde reagierte bisher nicht auf die Anfrage nach einer Stellungnahme zur Zulassung der Studie.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.