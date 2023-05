Wechsel im Management – Musks Nachfolge bei Twitter steht fest Die Comcast-Managerin Linda Yaccarino soll die Führung des Social-Media-Unternehmens übernehmen.

Linda Yaccarino verantwortete bislang den Verkauf von Werbung bei Comcasts TV-Sparte NBCUniversal. Bild: Penske Media/Getty Images

Die monatelange Chefsuche bei Twitter ist beendet. Eigentümer Elon Musk, der den Kurznachrichtendienst derzeit selbst führt, teilte in einem Tweet mit, er werde die Comcast-Managerin Linda Yaccarino zu seiner Nachfolgerin an der Firmenspitze machen. Sie verantwortet bislang den Verkauf von Werbung bei Comcasts TV-Sparte NBCUniversal. Musk teilte mit, Yaccarino werde sich vor allem um die geschäftlichen Angelegenheiten bei Twitter kümmern. Er selbst will als Technik-Vorstand weiter in der Unternehmensführung bleiben.

Musk hatte Twitter im Oktober 2022 für 44 Mrd. $ übernommen. Seither drehte er das Unternehmen auf links. Als eine seiner ersten Amtshandlungen feuerte er die Führungsriege und die Hälfte der Belegschaft. Ausserdem kündigte er in den Wochen danach quasi täglich Neuerungen an, die er teilweise kurz darauf wieder einkassierte.

Weil Musks erratische Entscheidungen Nutzer und Werbekunden verschreckten, liess er Ende 2022 Twitter-Nutzer über seine Zukunft an der Spitze des Unternehmens abstimmen. Damals sprachen sich 56,3% der Teilnehmer für seinen Abgang aus. Daraufhin kündigte Musk seinen Rückzug an, «sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen».

