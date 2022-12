Nach herkömmlicher Meinung sind Einkommensstagnation und -ungleichheit in den USA grosse und weiter zunehmende Bedrohungen für Wohlstand auf breiter Basis. Viele Ökonomen, Journalisten, Wirtschaftsführer und Politiker beider Parteien sind der Ansicht, dass die (inflationsbereinigten) Realeinkommen eines Grossteils der Haushalte seit Jahrzehnten nicht gestiegen sind und dass die Einkommensungleichheit – die Kluft zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Haushalten – in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.

Schon bei beiläufiger Betrachtung könnte einem die Behauptung, dass die Einkommen seit Jahrzehnten stagnieren, unglaubwürdig erscheinen. Man werfe nur einen Blick auf den Konsum eines typischen Haushalts heute im Vergleich etwa zu 1992. Fortschritte bei der medizinischen Versorgung, sicherere Autos, die Verbreitung von Smartphones, Videokonferenzen mit Freunden und Familie und qualitativ höherwertige Haushaltsgeräte sind nur einige Beispiele der erheblichen Konsumzunahme während dieser Jahrzehnte. Hätte dieser deutliche Fortschritt wirklich mit stagnierenden Einkommen einhergehen können?

Sich in der Berechnung wirtschaftlicher Trends auf Anekdoten und Intuition zu verlassen, funktioniert bisweilen, aber kann genauso leicht in die Irre führen. Zum Glück sorgen an dieser Stelle vom überparteilichen Congressional Budget Office im letzten Monat veröffentlichte Statistiken für Klarheit. Das CBO ist der Schiedsrichter bei wirtschaftspolitischen Debatten in den USA, und seine Daten bestätigen, dass die herkömmliche Meinung völlig danebenliegt.

Ungleichheit seit 2007 rückläufig

Laut CBO haben die mittleren Haushaltseinkommen aus Marktaktivitäten – Arbeits-, Unternehmens- und Kapitaleinkünften sowie Alterseinkünften aus in der Vergangenheit erbrachten Leistungen – zwischen 1990 und 2019 nicht stagniert. Vielmehr sind sie inflationsbereinigt 26% gestiegen. Dies steht im Einklang mit dem Lohnwachstum. Gemäss meinen auf Daten des Bureau of Labor Statistics (BLS) gestützten Berechnungen sind die inflationsbereinigten Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmern ohne Aufsichtsverantwortung während dieses Zeitraums um rund ein Drittel gestiegen.

Bei der Berücksichtigung der marktfremden Einkünfte der Haushalte und der von ihnen gezahlten Steuern hilft eine umfassendere Messgrösse des Flusses der den Haushalten für Konsum und Ersparnisbildung zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Nach Einrechnung von Sozialversicherungsleistungen (etwa aus der Sozial- und der Arbeitslosenversicherung), staatlichen Sozialleistungen (z. B. Lebensmittelmarken) und Bundessteuern kommt das CBO zu dem Schluss, dass das mittlere Haushaltseinkommen zwischen 1990 und 2019 rund 55% gestiegen ist. Das ist erheblich mehr als das Lohnwachstum und mit Sicherheit keine Stagnation. Die einkommensschwächsten 20% der Haushalte erzielten mit einem Anstieg der Markteinkommen von 51% und einem Anstieg der Einkommen nach Steuern und Transferleistungen von 74% sogar noch grössere Zuwachsraten.

Was ist mit der Ungleichheit? Hier berechnet das CBO die Grösse der Kluft zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Haushalten mit einer statistischen Standardmessgrösse, die die Gesamtverteilung der Einkommen beschreibt (dem Gini-Koeffizienten). Während die Ungleichheit nach Steuern und Transferleistungen zwischen 1990 und 2019 tatsächlich 7% zugenommen hat, spielte sich dies komplett zwischen 1990 und 2007 ab – also vor der explosionsartigen Zunahme des Interesses von Politik und Medien an der Ungleichheit. Seit 2007 ist die Ungleichheit 5% zurückgegangen.

Kluft zwischen Daten und Meinungen

Warum besteht eine derartige Kluft zwischen Daten und herkömmlicher Meinung? Zunächst einmal bringen die Kommentatoren häufig das Einkommenswachstum der Siebziger- und Achtzigerjahre mit demjenigen der Folgejahrzehnte durcheinander. Während dieses früheren Zeitraums stagnierten die Einkommen tatsächlich. Die jährliche Wachstumsrate des mittleren Haushaltsrealeinkommens nach Steuern und Transferleistungen war zwischen 1990 und 2019 mehr als dreimal so hoch wie von 1979 (dem ersten Jahr der Datenerhebung durch das CBO) bis 1990.

Die Lohndaten des BLS reichen weiter zurück. Sie zeigen, dass die Konsumentenpreise von 1973 bis 1976 (überwiegend aufgrund der Ölkrise 1973) und von 1979 bis 1981 schneller stiegen als die Löhne. Der Rückgang der Reallöhne typischer Arbeitnehmer setzte sich während der gesamten Achtzigerjahre fort. Ende 1990 lagen sie 9% unter ihrem Höchstwert von 1973.

Zweitens ging es bei der zunehmenden Sorge über die Ungleichheit während der grossen Rezession nach 2008 und in den Anfangsjahren der darauf folgenden Erholung mehr um stagnierende Löhne und Einkommen der typischen Arbeitnehmer und Haushalte als um die Grösse der Kluft zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Haushalten. Die CBO-Daten zeigen, dass das mittlere Haushaltsrealeinkommen nach Steuern und Transferleistungen im Gefolge der Finanzkrise fiel und erst 2014 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichte. Bei den Löhnen sieht es ähnlich aus.

Grund zur Zuversicht

Es gibt viele Methoden zur Berechnung dieser Trends, doch die CBO-Daten erzählen die Geschichte am genauesten. Wie der Zeitraum nach der Finanzkrise zeigt, ist dies definitiv keine Geschichte ununterbrochenen Lohn- und Einkommenswachstums. Doch wenn die Alternativen Wachstum und Stagnation lauten, weisen die Datenpunkte für Löhne und Einkommen auf Ersteres.

Ich will damit nicht sagen, dass Löhne und Einkommen ausreichend stark gestiegen sind oder dass die politischen Entscheidungsträger mit dem gegenwärtigen Stand der Dinge zufrieden sein sollten. Eine Steigerung der Erwerbsteilnahme, die Weiterqualifizierung der Arbeitnehmer, sodass sie höhere Löhne erzielen können, und ein Abbau der Hürden für ein berufliches Vorankommen sollten sämtlich ganz oben auf der Tagesordnung des Kongresses stehen.

Dass Löhne und Einkommen während der vergangenen Jahrzehnte gestiegen sind, sollte den Politikern jedoch die Zuversicht geben, dass sie auf einer Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs und nicht des Versagens aufbauen.

