Indien gilt, ähnlich wie Brasilien, als ein Land der grossen Verheissungen, des riesigen Potenzials, das selten oder nie eingelöst wird. Über Jahrzehnte hinweg hatte Indien eine sozialistische Wirtschaftspolitik betrieben und schien unfähig, sich von einer festgefahrenen «Hindu-Wachstumsrate» von mageren 4% zu lösen. Auch aussenpolitisch hatte sich Neu-Delhi mit einer eindeutig prosowjetischen «blockfreien» Politik ins Abseits gefahren. Zwar musste sich das Land 1991, am Abgrund der Zahlungsunfähigkeit stehend, zu Wirtschaftsreformen aufraffen, doch wirklich in Schwung gekommen ist der Koloss in Südasien erst in den vergangenen knapp zehn Jahren. Viel, aber nicht alles an dem eindrücklichen Aufbruch hat mit der Regierungsführung des aus dem umtriebigen westindischen Gliedstaat Gujarat stammenden Narendra Modi zu tun.

Aus naheliegenden Gründen vergleicht die Welt die beiden Milliardenländer China und Indien miteinander. Niemand kann bestreiten, dass die Volksrepublik China, angetrieben durch die historischen Reformen des grossen Pragmatikers Deng Xiaoping, einen Entwicklungslauf von beispiellosen Dimensionen hingelegt hat. Die meisten Asienexperten dürften zustimmen, dass Chinas Leistungsausweis enorm viel eindrücklicher ist als die Entwicklung Indiens. Nirgends kommt dies wohl deutlicher zum Ausdruck als in der Urbanisierung und im Aufbau einer hoch modernen Verkehrsinfrastruktur.

Zwar hatte Indien von den englischen Kolonialherren ein ausgedehntes, grosse Teile des Subkontinents umfassendes Eisenbahnnetz übernommen und konnte damit einen viel grösseren Startvorteil ausweisen als das aus dem industriell rückständigen Kaiserreich entstehende moderne China, doch daran hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten viel geändert. Heute beeindruckt China mit dem modernsten und grössten Eisenbahnschnellverbindungsnetz der Welt, während man in Indien ein paar bescheidene Schnellzüge hat und die Eisenbahnfahrten zwischen den grossen Metropolen noch immer eine Ewigkeit dauern. Nichts hätte Indiens Rückständigkeit deutlicher demonstrieren können als die jüngste Eisenbahnkatastrophe im östlichen Bundesstaat Orissa. Hunderte von Opfern waren zu beklagen.

Demokratische Verfahren haben ihren Preis

China ist ein kommunistischer Einparteistaat, eine Diktatur ohne Rechtsstaatlichkeit. Indien reklamiert zu Recht, der Welt volkreichste Demokratie zu sein. Zwar gibt es viel Ineffizienz und Unzulänglichkeit, doch hat Indien ein Rechtssystem, das von der britischen Kolonialzeit geprägt wurde und in dem auch ein einfacher Bürger recht bekommen kann. Protagonisten des chinesischen Modells sind schnell zur Stelle, die infrastrukturelle Rückständigkeit Indiens als Beweis dafür anzuführen, dass für ein Land mit grosser Armut Demokratie «Luxus» sei. Das selbstbewusst gewordene China hat sich in den vergangenen Jahren in der ganzen Welt präsentiert, um Entwicklungs- und Schwellenländern darzulegen, dass sein autoritärer Entwicklungsweg die richtige Remedur bringe.

«Indien ist die einzige asiatische Macht, die den Chinesen Paroli bieten kann.»

Auch viele Leute im Westen sind auf die chinesische Propaganda hereingefallen und haben sich gar motiviert gesehen, China den Status einer Marktwirtschaft zu verpassen. Sicher ist, dass, wie es sich gerade in der Infrastruktur zeigt, China effizienter ist. Das Regime in Peking mag seine Untertanen am Gängelband halten, doch ist nicht zu bestreiten, dass es beim Versprechen, China zu einem modernen, wohlhabenden Land zu machen, Wort hält und im Vergleich mit Indien einen sehr viel besseren Leistungsausweis präsentieren kann. Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass China auch in der Armutsbekämpfung Indien um Längen hinter sich gelassen hat. Offensichtlich hat über Jahrzehnte hinweg Indiens Politik mit dem in Demokratien üblichen, offenen Machtgerangel ihren Preis gehabt.

Der 72-jährige Narendra Modi, der 2014 Regierungschef geworden ist und der gute Aussichten hat, im nächsten Jahr zum dritten Mal in den Unterhauswahlen zu obsiegen, hat das Meisterstück vollbracht, sowohl mit Donald Trump als auch mit Joe Biden im besten Einvernehmen zu stehen. Trump wurde auf seinem Indienbesuch in Modis Heimatprovinz wie ein Rockstar gefeiert, und bei seinem jüngsten Besuch in Washington wurden Modi höchste protokollarische Ehrenbezeugungen zuteil. Unter anderem sprach Modi zum zweiten Mal vor der Vollversammlung des Kongresses.

Teil eines Cordon sanitaire

Niemand wird verkennen können, dass hinter dem protokollarischen Riesenaufgebot des Weissen Hauses geopolitische Erwägungen stehen. Washington ist seit dem Chinaschock unter Trump voll dabei, die Volksrepublik in die Schranken zu weisen. Es geht den Amerikanern darum, einen möglichst nahe vor der chinesischen Küstenlinie angesiedelten Cordon sanitaire anzulegen. Dabei spielt Indien, das mit China einen langen, hartnäckigen Grenzstreit im Himalaja hat, eine wichtige Rolle. Indien ist nicht nur die Vormacht im Indischen Ozean, es ist auch von seinen Dimensionen her, seien sie wirtschaftlicher, demografischer, technologischer oder militärischer Natur, die einzige asiatische Macht, die den Chinesen Paroli bieten kann.

Indien gehörte während des Kalten Krieges zur treusten Gefolgschaft der Sowjetunion. Auch nach deren Ende behielt Neu-Delhi beste Beziehungen mit den Russen, was vor allem auch der Tatsache zuzuschreiben ist, dass Indien in grossem Masse von russischen Rüstungsgütern abhängig ist. Zusammen mit dem Umstand, dass Indien über eine dauerhafte Annäherung zwischen Russland und China besorgt ist, haben die strategischen Interessen die Regierung Modi dazu veranlasst, sich nicht auf die Seite der angegriffenen Ukraine zu stellen. Die indische Aussenpolitik hat sich bis anhin in diesem Konflikt einer durchdachten Zurückhaltung befleissigt. Nicht zuletzt ist dies ein Verdienst des weltgewandten indischen Aussenministers Subrahmanyam Jaishankar.

Washington sieht darüber hinweg und umgarnt Indien, das man in grosser Besorgnis über die Absichten der Weltmacht China wähnt. Es darf wohl angenommen werden, dass das noch vor kurzem unvorstellbare geopolitische Einvernehmen zwischen den USA und Indien auf längere Frist angelegt ist.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

