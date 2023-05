Wir haben gerade eine weitere Bankenkrise erlebt, eine kleine zwar, die sich vorerst nicht allzu sehr ausgebreitet hat. Überrascht haben darf die Krise aber niemanden. Nach einer langen Zeit sehr niedriger Zinsen haben die Notenbanken das Zinsniveau angehoben – dass dann etwas geschehen würde, war abzusehen. Zu viele Geschäftsbanken hatten sich an das Niedrigzinsumfeld gewöhnt und ihre Strategie darauf ausgerichtet.

Dass die Notenbanken auf den Inflationsschub reagieren mussten, sobald das Zauberwort «vorübergehend» ausgedient hatte, war klar. Dass einige Geschäftsbanken es versäumt hatten, die entsprechenden Massnahmen zu ergreifen, und auf dem falschen Fuss erwischt wurden, ebenso. Die eigentliche Überraschung ist, dass nur so wenige die Konsequenzen zu spüren bekommen haben.

Die politischen Entscheidungsträger scheinen die Ereignisse ernst zu nehmen. Besorgniserregend ist aber, dass die Diskussion sich hauptsächlich um die Feinabstimmung bestehender Vorschriften und die Stärkung der Aufsicht dreht. Anders als 2008, als es sich um eine Solvenzkrise handelte, haben wir es heute mit einer Liquiditätskrise zu tun. Die Silicon Valley Bank, die First Republic Bank und Credit Suisse waren solvent – bis die Kunden ihre Einlagen massenweise abzuziehen begannen. Paradoxerweise haben sich diese Bankzusammenbrüche inmitten einer durch QE geschaffenen Liquiditätsflut abgespielt. Dies ruft die uralte Erkenntnis in Erinnerung, dass keine Bank eine Welle von Einlagenabzügen überleben kann.

Geld ist ein öffentliches Gut

Nach wie vor galt und gilt die Devise, dass die Banken widerstandsfähig sind. Vorschriften sehen hohe Verlustabsorptionskapazitäten vor, und die grösseren Institute werden von den Aufsichtsbehörden regelmässig Stresstests unterzogen. Aber wir brauchen keinen Stresstest, um zu sehen, was geschieht, wenn Einlagen plötzlich abgezogen werden. Wir wissen, dass es für eine Bank das Aus bedeutet, wie widerstandsfähig sie auch sein mag. Was wir nicht wissen, ist, warum die Kunden ihre Gelder abziehen. Haben sie gute Gründe, sind bloss Gerüchte der Auslöser? Doch letztlich spielt das Warum keine Rolle: Es wird immer wieder passieren, wie schon seit der Erfindung des Bankwesens vor Jahrhunderten.

«Die Leitlinie sollte sein, es gar nicht erst zu Bank Runs kommen zu lassen.»



Die Leitlinie sollte sein, es gar nicht erst zu Bank Runs kommen zu lassen – und falls sie doch eintreten, sicherzustellen, dass die Einleger schadenfrei gehalten werden. Dies sollte das Ziel jeder Reaktion auf diese Krise sein. Wenn sämtliche Bankeinleger, Haushalte und Unternehmen, routinemässig auf Geld angewiesen sind, hat Geld den Status eines öffentlichen Guts. Es kann durch eine öffentliche Institution in Form von 100% sicherem Bargeld bereitgestellt werden – eines Tages allenfalls als digitales Notenbankgeld (Central Bank Digital Currency, CBDC), aber das ist eine andere Geschichte. Der grösste Teil des Geldes wird allerdings privat – von Geschäftsbanken – bereitgestellt, und es ist absolut nicht sicher, zumindest nicht über die garantierten Beträge hinaus.

Grössere Summen geniessen keine Garantie, weil die gängige Argumentation besagt, dass grosse Einleger ihre Bank selbst im Blick haben müssen. Das tun sie allerdings nicht – und sie könnten es auch gar nicht, man bedenke nur, was selbst den Aufsichtsbehörden überhaupt möglich ist. Das amerikanische Finanzministerium hat implizit eingestanden, dass diese Argumentation falsch ist, als es in Erwägung zog, alle Einlagen zu garantieren, um das Risiko von Bank Runs zu verringern. Doch selbst wenn man die Kosten einer solchen Massnahme ausser Acht lässt, die letztlich von den Einlegern zu tragen wären, bleibt noch der Moral Hazard, der mit solchen Garantien zwangsläufig einhergeht. Die Banken würden nur zu gern mehr Risiken eingehen, wenn ein Bank Run unwahrscheinlich gemacht würde.

Den Chicago-Plan beleben

Es gibt eine bessere Methode, Bank Runs zu verhindern. Die Idee ist nicht neu – sie wurde schon vor fast hundert Jahren, im Zuge des Wallstreet-Crashs, von Irving Fisher und vielen anderen unter dem Namen Chicago-Plan propagiert. Im Zentrum stehen fristkongruente Banken (Narrow Banks), die sämtliche Einlagen in Form von Reserven bei der Zentralbank halten. Somit sind Narrow-Bank-Einlagen identisch wie Bargeld, nur eben praktischer in der Aufbewahrung und im alltäglichen Einsatz. Ob auf die Einlagen ein Zins gezahlt wird, entscheidet der Wettbewerb.

Neben den Narrow Banks existieren in einem solchen System weiterhin «normale» Banken, die das tun, was sie heute schon tun, sodass die gesamte Palette an Bankdienstleistungen angeboten wird. Ab und zu würde eines der «normalen» Institute untergehen, was aber keine weitreichenden Auswirkungen hätte. Heute bedeutet der Kollaps einer Bank eine direkte Gefahr für die nicht versicherten Bankeinlagen. Das untergräbt die Wahrnehmung der Kunden, wie sicher das Geld ist, da die meisten nicht wissen, wie die Einlagensicherung funktioniert. Im neuen System wären die Einlagen bei Narrow Banks gar nicht erst betroffen. Gleichzeitig wäre offenkundig, dass die «normalen» Banken risikoreich und anfällig für Bank Runs sind.

Wer dennoch eine Geschäftsbeziehung zu einer «normalen» Bank einginge, täte dies allein aus finanztechnischen Überlegungen – um Kredite aufzunehmen und zu investieren, auch in zinsbringende Anlagen und andere Instrumente – und nähme die damit einhergehenden Risiken in Kauf. Natürlich könnte auch der Zusammenbruch einer solchen «normalen» Bank immer noch disruptive Auswirkungen entfalten, ähnlich wie eine Finanzmarktkrise. Letztlich sind solche Krisen aber um ein Vielfaches weniger gefährlich als Bankenkrisen.

Wenig profitables Geschäft

Warum wurde diese so simple Lösung nicht eingeführt? Selbst das Glass-Steagall-Gesetz ging nicht so weit, die Einlagenbanken durften weiterhin Kredite vergeben. Ein Grund dafür ist, dass das Geschäft von Narrow Banks nicht sehr profitabel ist: Die einzige Renditequelle ist die Differenz zwischen der Verzinsung der Reserven bei der Zentralbank und dem Nullzins für die Einleger. Das Problem lässt sich durch Subventionen, etwa stabile Zinsen auf Reserven, beheben. Es wäre nur vernünftig, die Narrow Banks dafür zu bezahlen, dass sie die öffentlichen Güter sicheres Geld und Transaktionsdienstleistungen anbieten.

Schwerer wiegt der Einwand, dass in diesem System ein Teil der nationalen Ersparnisse wegfällt, da die Einlagen bei den Narrow Banks nicht für die Fristentransformation zur Verfügung stehen. Tatsächlich beliefen sich die liquiden Bankeinlagen im Euroraum Ende Januar auf 9,741 Bio. €, während die Kredite an Haushalte und Unternehmen auf insgesamt 15,423 Bio. € kamen. Selbst wenn ein erheblicher Teil der liquiden Einlagen zu den «normalen» Banken abwandern würde, wäre die Lücke also gross.

Frage der Risikoverteilung

Allerdings könnten die «normalen» Banken immer noch das gleiche Kreditvolumen finanzieren, indem sie Geld bei der Notenbank aufnehmen. Somit stiegen ihre Kosten, zudem müssten sie den Kunden höhere Zinsen für ihre Einlagen bieten. Unter sonst gleichen Umständen könnten sich Bankkredite also verteuern. Nur dass die Umstände eben kaum die gleichen blieben: Die Zentralbanken würden ihre Leitzinsen anpassen, um den gewünschten Wert zu erreichen. Ausserdem müsste auch die Regulierung angepasst werden, mit niedrigeren Liquiditätsanforderungen und mehr Fokus auf die Widerstandsfähigkeit.

Die Banken dürften sich vehement dagegen wehren, den Zugang zu günstiger und in der Regel stabiler Finanzierung aufzugeben. Ganz zu schweigen davon, dass sie dem Wettbewerb mit anderen Finanzinstituten viel direkter ausgesetzt wären. Das käme einem Umbruch im Finanzsektor gleich. Im Kern geht es aber nicht um spezifische private Interessen, sondern um die Frage, wie die finanziellen Risiken insgesamt verteilt werden. Derzeit ist die grosse Mehrheit von Haushalten und Unternehmen Risiken ausgesetzt, die sie nicht absichtlich eingegangen sind und deren sie sich nicht einmal bewusst sind. Was in der Praxis wiederum bedeutet, dass sie geschützt werden müssen, notfalls auf Kosten der Steuerzahler. Wenn diese Einleger ihr Geld aber bei sicheren Narrow Banks parken, werden Finanzrisiken nur noch von den wenigen getragen, die freiwillig am riskanten Finanzspiel teilnehmen. Das ist nicht nur fair, sondern auch effizient.

Read the English version here Opinion In defense of «narrow banks»

Charles Wyplosz ist Professor für International Economics am Graduate Institute in Genf. Mehr Infos

