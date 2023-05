Markttechnik vom 24. Mai 2023 – Nasdaq 100 und Partners Group Wer gibt schon gern zu, dass er kauft, weil er schlicht und einfach von steigenden Kursen profitieren will? Roland Vogt

Wer gibt schon gern zu, dass er kauft, weil er schlicht und einfach von steigenden Kursen profitieren will? Stattdessen werden hehre Gründe angeführt, denn das wirkt seriöser: etwa ­Investitionen in KI und damit in die ­Zukunft. Als ob das vor einem halben Jahr nicht möglich gewesen wäre und gerade jetzt nachgeholt werden müsste. Schon André Kostolany wusste: La hausse amène la hausse. Ich möchte mir heute anschauen, wie damit umgegangen werden kann.