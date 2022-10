Was zählt – Naturkatastrophen Während Schadensereignisse in den USA gut abgedeckt sind, bleibt vor allem in den Schwellenländern die Kluft zwischen der Schadenssumme und den versicherten Beträgen gross. Frank Heiniger

Hurrikan «Ian» hat im US-Bundesstaat Florida, aber auch auf Kuba massive Verwüstungen hinterlassen und mehr als ­hundert Menschenleben gefordert. Wer sich vor dem Wirbelsturm in Sicherheit bringen konnte, steht nun womöglich vor den Trümmern seiner Existenz. Das von Versicherungen abgedeckte Schadensvolumen wird aktuell auf mehr als 60 Mrd. $ geschätzt. Damit wäre der Wirbelsturm hinter Hurrikan «Katrina» von 2005 das zweitgrösste Schadensereignis der Geschichte und würde sich noch vor dem Erdbeben und dem dadurch ausgelösten Tsunami in Japan 2011 einreihen. Dass die Liste von Naturkatastrophen in den USA dominiert wird, ist massgeblich auf einen Faktor zurückzuführen: ­Während Schadensereignisse in den Vereinigten Staaten ­vergleichsweise gut abgedeckt sind, bleibt vor allem in den Schwellenländern die Kluft zwischen der tatsächlichen Schadenssumme und den versicherten Beträgen gross. Das zeigen exemplarisch die von Überschwemmungen ausgelösten Zerstörungen: Von den über die vergangenen zehn Jahre ­erlittenen Gesamtschäden waren in den Industrieländern rund 34% versichert – in den Schwellenländern gerade mal 5%. Laut dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re sorgten Naturkatastrophen im vergangenen Jahr weltweit für Kosten in der Höhe von 270 Mrd. $. Davon waren rund 160 Mrd. $ ­respektive ein Anteil von 60% nicht gedeckt.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

