François-Xavier Roger hat sich nach acht Jahren bei Nestlé entschlossen, neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Bild: ZVG/Nestlé

Einschätzung von Ivo Ruch um 10.15 Uhr

Dieser Abgang kommt überraschend. François-Xavier Roger und CEO Mark Schneider galten als eingespieltes Team. Zusammen haben sie das Nestlé-Portfolio in den letzten Jahren konsequenter auf profitable Marken ausgerichtet und nebenbei auch mehr Aktionärswert geschaffen. Schlecht laufende Bereiche wurden verkauft, Gesundheits- und Wellnessprodukte haben – auch über Akquisitionen – an Bedeutung gewonnen. Dabei ist die Rolle des CFO nicht zu unterschätzen. Roger selbst hat einst gesagt, er fühle sich sehr wohl am Genfersee. «Besonders, dass ich von Vevey aus nach Frankreich blicken kann.»